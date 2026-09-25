Die Aussicht auf eine Öffnung der Straße von Hormus drückt die Notierungen für Nordseeöl. Neue Raketenangriffe der Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien verpuffen vorerst. Unter Investoren wird ein Deal vor den amerikanischen Zwischenwahlen für denkbar gehalten, Zweifel richten sich auf die Rolle Israels.Brent kostet am Freitagnachmittag 98,73 US-Dollar je Barrel und damit 1,8 Prozent weniger als am Vortag. Die Aussicht auf eine diplomatische Lösung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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