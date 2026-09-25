Mainz (ots) -Mehr als drei Jahrzehnte hat er die Rechts- und Gerichtsberichterstattung im ZDF wesentlich mitgeprägt, nun ist Bernhard Töpper am 24. September 2026 im Alter von 81 Jahren gestorben. Der Jurist und Journalist war einem großen Publikum durch die ZDF-Sendereihe "Wie würden Sie entscheiden?" bekannt, in der reale Gerichtsverfahren im Studio vor Publikum noch einmal verhandelt wurden.ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Bernhard Töpper war ein kompetenter Dolmetscher des Rechts. Er hat den Zuschauerinnen und Zuschauern die Komplexität des Rechts nachvollziehbar erklärt und eingeordnet. Das ZDF trauert um einen angesehenen Kollegen, der das ZDF-Programm über Jahrzehnte besonders geprägt hat."Dem TV-Publikum bleibt Bernhard Töpper, geboren am 25. November 1944 in Breslau, vor allem mit der ZDF-Sendereihe "Wie würden Sie entscheiden?" in Erinnerung. Diese moderierte er von 1990 bis 2000 im ZDF und ermöglichte in ihr den Vergleich zwischen der Rechtsprechung der Gerichte und der Rechtsmeinung der Bürger. Ab 1993 moderierte Bernhard Töpper zudem das Magazin "Recht brisant", das im ZDF und in 3sat zu sehen war.Bernhard Töpper leitete von 1984 bis zu seinem Ausscheiden aus dem aktiven ZDF-Dienst 2009 die Fachredaktion Recht und Justiz. Dort hatte der ausgebildete Jurist 1974 als fester Mitarbeiter begonnen, zuvor war er bereits als Student für das ZDF-Landesstudio in Hannover aktiv. Bernhard Töpper arbeitete Ende der 1970er-Jahre als Assistent des damaligen ZDF-Chefredakteurs Reinhard Appel, wechselte 1981 als Redakteur ins "heute-journal" und baute ab 1982 zusammen mit Alexander Niemetz die "Tele-Illustrierte" auf, bevor er 25 Jahre lang die ZDF-Redaktion Recht und Justiz leitete.KontaktBei Fragen zu dieser Pressemitteilung erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/toepperbernhard) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6359308