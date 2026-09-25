Berlin (ots) -Der internationale Kinovorverkauf für "Rammstein - Live in Mexico City" ist erfolgreich gestartet: Der Konzertfilm ist aktuell für 1.200 Kinos in 45 Ländern bestätigt und kommt ab dem 4. November 2026 weltweit auf die große Leinwand!Von den USA und Mexiko über Kanada bis Brasilien, Argentinien, El Salvador, Guatemala, Großbritannien, Frankreich, Italien, Polen, Spanien, die Niederlande, Australien und Neuseeland spannt "Rammstein - Live in Mexico City" den Bogen einmal um den Globus. Allein im deutschsprachigen Raum startet der Film bislang in fast 300 Kinos."Rammstein - Live in Mexico City" blickt zurück auf das Nordamerika-Kapitel der monumentalen Stadiontour der Band. Sieben Boeing 747, mehr als 200 Crewmitglieder und eine der aufwendigsten Pyro-Produktionen der Live-Musik gingen auf die Reise: zwölf Open-Air-Shows, sieben US-Stadien - und zum Abschluss drei ausverkaufte Nächte in Mexiko-City, bei denen die Band auf insgesamt fast 200.000 Fans traf. "Rammstein - Live in Mexico City" hält genau dieses Finale fest - mit Liedern aus der gesamten Karriere der Band wie "Armee der Tristen", "Deutschland", "Sonne" und "Du hast".Regie führte Paul Dugdale, vierfach für einen GRAMMY nominiert, zweifacher Primetime-Emmy-Gewinner und bekannt für Arbeiten mit The Rolling Stones, Taylor Swift, Elton John und Adele. Der Film wird weltweit von Trafalgar und in Deutschland, Österreich und der Schweiz von Filmwelt Verleihagentur ausgewertet. Kinotickets sind unter www.rammsteinmexico.live erhältlich.Parallel zum Kinovorverkauf ist auch der Vorverkauf der physischen Editionen zu "Rammstein - Live in Mexico City" gestartet - von der Lucha Libre Head & Mask Edition über die Deluxe Fotobuch Edition, Blu-ray Digipack und 2 CD Digipack bis zu verschiedenen 4 LP Vinylboxen. Weitere Informationen unter www.rammstein.com.Das offizielle Video zu "Armee der Tristen (Live in Mexico City)" ist jetzt verfügbar und kann HIER (https://www.youtube.com/watch?v=2n5xssjE_ls&list=RD2n5xssjE_ls&start_radio=1) angesehen werden.Pressekontakt:ANOTHER DIMENSION PR AGENTURAlexandra DörrieWendl-Dietrich- Str. 1480634 MünchenTel: +49 (0)89- 12007230Mobil: +49 (0)172- 4085944Original-Content von: Universal Music Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23162/6359313