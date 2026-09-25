Berlin (ots) -Sie ist unser Negativpreis dieser Woche: Eine in Berlin-Lichtenberg im Straßenhandel für 50 Euro erworbene Stange Winston Blue weist zahlreiche Merkmale auf, die gegen ein reguläres Produkt für den deutschen Markt sprechen. Das Produkt trägt keine deutsche Steuerbanderole, ist als "FOR DUTY FREE SALE ONLY" gekennzeichnet und enthält ausschließlich englische Warnhinweise.Hinzu kommen weitere Auffälligkeiten: Auf allen überprüften Packungen derselben Stange findet sich derselbe Track-&-Trace-Code, obwohl jede Packung über ein individuelles Erkennungsmerkmal verfügen muss. Auch der aufgedruckte EAN-13-Code 7622188886565 ist formal ungültig: Die korrekte Prüfziffer müsste 1 statt 5 lauten.Noch auffälliger ist der Inhalt: Eine im Auftrag des Instituts für Tabakforschung durchgeführte Laboranalyse ergab 15,2 mg Teer, 1,90 mg Nikotin und 13,2 mg Kohlenmonoxid pro Zigarette. Damit liegen alle drei Werte über den EU-Höchstgrenzen von 10 mg, 1 mg beziehungsweise 10 mg."Hier passt nichts zusammen. Fehlende Steuerbanderole, Duty-Free-Kennzeichnung, englische Warnhinweise, ein offenbar kopierter Rückverfolgbarkeitscode und ein ungültiger Barcode - und dazu Emissionswerte deutlich oberhalb der gesetzlichen Grenzwerte. Das Gesamtbild liefert starke Hinweise auf eine gefälschte und illegal vertriebene Zigarette", sagt Jan Mücke, Hauptgeschäftsführer des BVTE.Der Fall zeigt auch die Risiken für Verbraucher: Bei illegalen Tabakwaren ist nicht nachvollziehbar, unter welchen Bedingungen sie hergestellt wurden und was tatsächlich im Produkt steckt. Anders als reguläre Ware unterliegen sie nicht den Anforderungen und Kontrollen des deutschen und europäischen Marktes.Mit der Serie "Schmuggelzigarette der Woche" macht der BVTE auf die unterschiedlichen Erscheinungsformen des illegalen Tabakhandels aufmerksam. Nach aktuellen Schätzungen wird bereits jede fünfte in Deutschland konsumierte Zigarettenpackung nicht hier versteuert.Schwarzmarkt-Fakten:- Jede fünfte Zigarettenpackung in Deutschland wurde nicht hier versteuert. (Ipsos-Entsorgungsstudie 2025 (https://www.pmi.com/content/dam/pmicom/global/docs/itp/kpmg-illicit-cigarette-consumption-europe-2025-results.pdf))- Weitere Informationen zum Thema Zigarettenschmuggel bietet die BVTE-Themenseite (https://www.bvte.de/de/themen/daten-zum-tabakmarkt).- Zahlen und Fakten zum deutschen Zigarettenmarkt beim Deutschen Zigarettenverband (DZV) (https://www.zigarettenverband.de/themen/zahlen-und-fakten).- Der Schwarzmarkt-Tracker (https://reemtsma-politik.de/thema/illegale-produkte/) des BVTE-Mitgliedsunternehmens Reemtsma dokumentiert fortlaufend Sicherstellungen des Zolls und macht aktuelle Entwicklungen im illegalen Zigarettenhandel sichtbar. Die dort erfassten Fälle bilden nicht den gesamten Schwarzmarkt ab, zeigen aber dessen Dynamik.Ansprechpartner für Rückfragen:Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)Jan MückeHauptgeschäftsführerGeorgenstraße 2510117 BerlinTel. +49 30 88 66 36 - 123presse@bvte.debvte.de | linkedin.de/company/bvteOriginal-Content von: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141532/6359311