Leipzig (ots) -Sechs Teenager, drei Wochen Abenteuer in Zoo und Natur: Mit einer ereignisreichen ersten Praktikumswoche im Thüringer Zoopark Erfurt haben am Montag (21. September) die Dreharbeiten für die fünfte Staffel der erfolgreichen und preisgekrönten MDR-Dokuserie "Elefant, Tiger & Kids: Zoo-Praktikum Backstage" begonnen. Erstmals ist auch eine Teilnehmerin aus der Schweiz dabei.Für Nora (15) aus der Schweiz, Finja (14) aus Sachsen-Anhalt, Emilia (14) und Lennox (14) aus Sachsen, Mats (15) und Liam (14) aus Nordrhein-Westfalen ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Sie wurden für das "Elefant, Tiger & Kids: Zoo-Praktikum Backstage" ausgewählt und bekommen exklusive Einblicke hinter die Zoo-Kulissen. Auf die sechs Jugendlichen warten insgesamt drei Praktikumswochen mit spannenden Herausforderungen, außergewöhnlichen Tierbegegnungen und einem abwechslungsreichen Zusammenleben in der "ETK"-WG.Die erste Praktikumswoche führte vom 21. bis 25. September 2026 in den Thüringer Zoopark Erfurt. Gleich am ersten Tag hieß es: Ärmel hoch und anpacken. In Dreierteams mussten die Jugendlichen ihre erste Challenge meistern. Dabei wurde schnell klar: Wer im Zoo mitarbeiten will, darf sich vor Dreck nicht scheuen.Im Frühjahr 2027 geht das Abenteuer weiter: Im April werden die Dreharbeiten im Leipziger Zoo fortgesetzt. Dann trifft die "Elefant, Tiger & Kids"-WG für ihre zweite Praktikumswoche wieder zusammen. Nora, Finja, Emilia, Lennox, Mats und Liam werden Gelegenheit haben, ihr bisher erworbenes Wissen in der Praxis anzuwenden, mehr Verantwortung zu übernehmen und noch tiefere Einblicke in den Zooalltag zu gewinnen. Dabei werden sie erleben, wie moderner Arten- und Naturschutz tagtäglich umgesetzt wird.In der dritten Praktikumswoche heißt es dann: Raus aus dem Zoo, rein in die Natur. In Sachsen-Anhalt erleben die sechs Teenager Arten- und Naturschutz dort, wo er unmittelbar stattfindet. Sie packen selbst mit an und erfahren, warum nicht nur der Schutz bedrohter Tierarten wichtig ist, sondern auch der Erhalt ihrer Lebensräume.In der "ETK"-WG treffen nicht nur unterschiedliche Charaktere, sondern auch verschiedene Regionen und Dialekte aufeinander - von Sachsen bis in die Schweiz. Beste Voraussetzungen für ein WG-Leben, bei dem es garantiert nicht langweilig wird.Die Dokuserie wird von Cine Impuls Leipzig im Auftrag des MDR produziert. Die Redaktion verantwortet MDR-Redakteurin Anke Gerstel. 2024 wurde "Elefant, Tiger & Kids" beim 32. Deutschen Kinder Medien Festival Goldener Spatz in der Kategorie "Unterhaltung" ausgezeichnet. Die Serie ergänzt die erfolgreiche Zoo-Dokusoap "Elefant, Tiger & Co." um eine Perspektive für junge Zuschauerinnen und Zuschauer und vermittelt spannende Einblicke in Tier- und Artenschutz.Die Ausstrahlung der fünften Staffel ist Ende 2027 bei KiKA und in der ARD-Mediathek geplant.4. Staffel ab Oktober in der KiKA-App und ARD MediathekZuvor startet am 1. Oktober 2026 die vierte Staffel von "Elefant, Tiger & Kids" mit zwölf neuen Folgen in der KiKA-App, bei kika.de und in der ARD Mediathek (1.ard.de/etk-ard (https://ots.de/2zmGGy)). Die lineare Ausstrahlung bei KiKA beginnt am 7. Oktober 2026, immer mittwochs in Doppelfolgen ab 20.10 Uhr."Elefant, Tiger & Kids: Zoo-Praktikum Backstage" wird nach den ökologischen Standards von Green Production produziert.Alle ETK-Staffeln streamen: https://1.ard.de/etk-ard (https://ots.de/5KlaO4)Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6359309