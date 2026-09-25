Ein super starker Aktienchart, schon wieder eine höhere Prognose für Umsatz sowie Ergebnis - und dann auch noch eine frische Portion Drohnenfantasie. Net Digital punktet derzeit auf allen Ebenen. Und so verwundert es nicht, dass der Vorstand die wirtschaftliche Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 als "sehr positiv" einstuft. Auch wenn das Unternehmen keinen Geschäftsbereich explizit hervorhebt - zentraler Treiber dürften unverändert die Aktivitäten als Zahlungsdienstleister für Telekomanbieter sein. Prominenter Großkunde ist 1&1 aus dem United Internet-Verbund. Aber auch den Bereich Open Banking - also die Umsetzung von Schnittstellen zwischen Banken und Drittanbietern - baut Net Digital weiter aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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