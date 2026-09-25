Nachdem ihn offenbar niemand bitten wollte, wagt sich jetzt der Medienmanager Gerhard Zeiler selbst aus der Deckung und stellt den Anspruch auf den SPÖ-Chefposten - und somit wohl auch auf den des Vizekanzlers. Das verwundert kaum, da Parteichef Andreas Bablers Parteichefperformance die Roten bereits um Platz drei zittern ließ (es gibt Umfragerohdaten, die die SPÖ hinter den Grünen sehen). Gerhard ist mit seinen 71 Jahren jetzt das Gegenteil von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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