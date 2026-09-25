EQS-News: Ondo Finance
/ Schlagwort(e): Produkteinführung/Vereinbarung
Die neuen "Ondo Intelligent Portfolios" werden Portfolio-Token anbieten, die auf den von BlackRock für Ondo entwickelten Portfoliostrategien basieren. Damit stehen berechtigten Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten professionell zusammengestellte Portfolios zur Verfügung, die als einzelne On-Chain-Token bereitgestellt werden.
NEW YORK, 25. September 2026 /PRNewswire/ -- Ondo Finance hat heute eine neue Produktkategorie im On-Chain-Bereich eingeführt: Ondo Intelligent Portfolios: kuratierte Portfolios, die als einzelne, auf der Blockchain übertragbare Token bereitgestellt werden. Die drei heute eingeführten Portfolio-Token basieren auf von BlackRock unterstützten Portfoliostrategien, die BlackRock für Ondo entwickelt hat. Damit können berechtigte On-Chain-Anleger erstmals über einen einzigen Token ein Engagement in solchen Strategien eingehen.
Für diversifizierte, professionell konzipierte Anlagestrategien waren bislang Wertpapierdepots und traditionelle Fondsstrukturen erforderlich. Da diese On-Chain-Portfolios nun als von Ondo bereitgestellte, Peer-to-Peer übertragbare Token angeboten werden, stehen sie berechtigten Anlegern außerhalb der USA in zugelassenen Rechtsräumen über die von ihnen bereits genutzten Wallets, Börsen und DeFi-Anwendungen zur Verfügung.
Der Vertrieb ist nur ein Teil des Ganzen. Die Übertragung von Portfolios auf die Blockchain kann neue Möglichkeiten eröffnen: eine automatische Neugewichtung auf Smart-Contract-Ebene, Portfolios, die vollständig programmierbar sind und sich mit der gesamten On-Chain-Wirtschaft kombinieren lassen, sowie die Möglichkeit, verschiedene Anlageklassen in einem einzigen Token zu vereinen. Ondo Intelligent Portfolios schafft die Infrastruktur, um Portfolios, die auf den Strategien führender Vermögensverwalter basieren, in die Blockchain zu integrieren.
"Die Tokenisierung eröffnet neue Möglichkeiten, Portfoliostrategien über digitale Infrastrukturen bereitzustellen. Diversifizierte Portfoliostrategien können in tokenisierte Anlageprodukte integriert werden, sodass berechtigte Anleger über ein einziges Instrument Zugang zu diversifizierten Portfolioallokationen erhalten. Dies zeigt, wie bewährte Ansätze zur Portfoliozusammenstellung über neue Kanäle und Technologien bereitgestellt werden können." - Lisa O'Connor ist globale Leiterin des Teams Model Portfolio Solutions und Co-Anlageleiterin für Global Solutions innerhalb der Multi-Asset Strategies Group bei BlackRock
Heute werden drei maßgeschneiderte Portfoliostrategien eingeführt, die auf drei spezifische Bedürfnisse in den Bereichen Ertrag, Allokation und thematische Anlagen zugeschnitten sind:
"Solche Portfolios gab es bisher noch nie auf der Blockchain. Nun sind sie auf der Blockchain verfügbar, jederzeit übertragbar und im gesamten DeFi-Bereich nutzbar. Diese Markteinführung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von On-Chain-Anlageprodukten dar. Durch die Einbindung von Strategien, die auf der langjährigen Erfahrung von BlackRock im Bereich der Portfoliozusammenstellung basieren, in tokenisierte Anlagestrukturen können berechtigte Anleger in unterstützten Rechtsräumen über einen einzigen Token ein Engagement in diversifizierten Portfolioallokationen eingehen." - Ian De Bode, amtierender Geschäftsführer und Präsident von Ondo Finance
Das Halten eines Portfolio-Tokens bietet ein wirtschaftliches Engagement im zugrunde liegenden Vermögenswertkorb. Jeder Portfolio-Token wird von Ondo Global Markets ausgegeben und von Ondo Finance tokenisiert. Anleger prägen oder lösen einen einzelnen Token ein, um einen gewichteten Korb aus tokenisierten Vermögenswerten zu halten, ohne einzelne Positionen selbst kaufen, gewichten oder neu ausbalancieren zu müssen. Bestände, Gewichtungen und jede Neugewichtung sind auf der Blockchain einsehbar, und die Token können Peer-to-Peer zwischen Wallets, Börsen und DeFi-Protokollen übertragen werden.
Ondo beabsichtigt, die Produktpalette im Laufe der Zeit um weitere On-Chain-Portfolios zu erweitern.
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25.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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