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Ondo führt Intelligent Portfolios mit Unterstützung von BlackRock ein und bringt Portfoliostrategien auf die Blockchain



25.09.2026 / 15:40 CET/CEST

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Die neuen "Ondo Intelligent Portfolios" werden Portfolio-Token anbieten, die auf den von BlackRock für Ondo entwickelten Portfoliostrategien basieren. Damit stehen berechtigten Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten professionell zusammengestellte Portfolios zur Verfügung, die als einzelne On-Chain-Token bereitgestellt werden. NEW YORK, 25. September 2026 /PRNewswire/ -- Ondo Finance hat heute eine neue Produktkategorie im On-Chain-Bereich eingeführt: Ondo Intelligent Portfolios: kuratierte Portfolios, die als einzelne, auf der Blockchain übertragbare Token bereitgestellt werden. Die drei heute eingeführten Portfolio-Token basieren auf von BlackRock unterstützten Portfoliostrategien, die BlackRock für Ondo entwickelt hat. Damit können berechtigte On-Chain-Anleger erstmals über einen einzigen Token ein Engagement in solchen Strategien eingehen. Für diversifizierte, professionell konzipierte Anlagestrategien waren bislang Wertpapierdepots und traditionelle Fondsstrukturen erforderlich. Da diese On-Chain-Portfolios nun als von Ondo bereitgestellte, Peer-to-Peer übertragbare Token angeboten werden, stehen sie berechtigten Anlegern außerhalb der USA in zugelassenen Rechtsräumen über die von ihnen bereits genutzten Wallets, Börsen und DeFi-Anwendungen zur Verfügung. Der Vertrieb ist nur ein Teil des Ganzen. Die Übertragung von Portfolios auf die Blockchain kann neue Möglichkeiten eröffnen: eine automatische Neugewichtung auf Smart-Contract-Ebene, Portfolios, die vollständig programmierbar sind und sich mit der gesamten On-Chain-Wirtschaft kombinieren lassen, sowie die Möglichkeit, verschiedene Anlageklassen in einem einzigen Token zu vereinen. Ondo Intelligent Portfolios schafft die Infrastruktur, um Portfolios, die auf den Strategien führender Vermögensverwalter basieren, in die Blockchain zu integrieren. "Die Tokenisierung eröffnet neue Möglichkeiten, Portfoliostrategien über digitale Infrastrukturen bereitzustellen. Diversifizierte Portfoliostrategien können in tokenisierte Anlageprodukte integriert werden, sodass berechtigte Anleger über ein einziges Instrument Zugang zu diversifizierten Portfolioallokationen erhalten. Dies zeigt, wie bewährte Ansätze zur Portfoliozusammenstellung über neue Kanäle und Technologien bereitgestellt werden können." - Lisa O'Connor ist globale Leiterin des Teams Model Portfolio Solutions und Co-Anlageleiterin für Global Solutions innerhalb der Multi-Asset Strategies Group bei BlackRock Heute werden drei maßgeschneiderte Portfoliostrategien eingeführt, die auf drei spezifische Bedürfnisse in den Bereichen Ertrag, Allokation und thematische Anlagen zugeschnitten sind: BLKHIon: Ondo High Income Powered by BlackRock

Ondo High Income Powered by BlackRock BLKDIGon: Ondo Diversified Growth Powered by BlackRock

Ondo Diversified Growth Powered by BlackRock BLKGRWon: Ondo High Growth Powered by BlackRock "Solche Portfolios gab es bisher noch nie auf der Blockchain. Nun sind sie auf der Blockchain verfügbar, jederzeit übertragbar und im gesamten DeFi-Bereich nutzbar. Diese Markteinführung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von On-Chain-Anlageprodukten dar. Durch die Einbindung von Strategien, die auf der langjährigen Erfahrung von BlackRock im Bereich der Portfoliozusammenstellung basieren, in tokenisierte Anlagestrukturen können berechtigte Anleger in unterstützten Rechtsräumen über einen einzigen Token ein Engagement in diversifizierten Portfolioallokationen eingehen." - Ian De Bode, amtierender Geschäftsführer und Präsident von Ondo Finance Das Halten eines Portfolio-Tokens bietet ein wirtschaftliches Engagement im zugrunde liegenden Vermögenswertkorb. Jeder Portfolio-Token wird von Ondo Global Markets ausgegeben und von Ondo Finance tokenisiert. Anleger prägen oder lösen einen einzelnen Token ein, um einen gewichteten Korb aus tokenisierten Vermögenswerten zu halten, ohne einzelne Positionen selbst kaufen, gewichten oder neu ausbalancieren zu müssen. Bestände, Gewichtungen und jede Neugewichtung sind auf der Blockchain einsehbar, und die Token können Peer-to-Peer zwischen Wallets, Börsen und DeFi-Protokollen übertragen werden. Ondo beabsichtigt, die Produktpalette im Laufe der Zeit um weitere On-Chain-Portfolios zu erweitern. Informationen zu Ondo Finance

Ondo Finance ist eine Blockchain-basierte Plattform, deren Schwerpunkt auf der Tokenisierung realer Vermögenswerte und der Bereitstellung von Finanzprodukten in institutioneller Qualität auf der Blockchain liegt. Durch die Verbindung von traditioneller Finanzwelt und dezentraler Infrastruktur strebt Ondo an, die Kapitalmärkte zugänglicher, transparenter und effizienter zu gestalten. Informationen zu Ondo Global Markets

Ondo Global Markets ist eine Plattform für die Ausgabe und Rücknahme tokenisierter börsennotierter US-Aktien und ETFs. Sie ermöglicht Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten, durch die Ausgabe, Übertragung und Rücknahme von wertpapiergestützten Token ein wirtschaftliches Engagement in diesen Vermögenswerten aufzubauen. Jeder Token ist vollständig durch die entsprechende Aktie oder den entsprechenden ETF (zusammen mit den in der Überleitung befindlichen Barmitteln) gedeckt. Informationen zu BlackRock

Das Ziel von BlackRock ist es, immer mehr Menschen zu finanziellem Wohlergehen zu verhelfen. Als Treuhänder im Dienste der Anleger und führender Anbieter von Finanztechnologie helfen wir Millionen Menschen dabei, Ersparnisse aufzubauen, die ihnen ihr ganzes Leben lang zugutekommen, indem wir das Investieren einfacher und erschwinglicher machen. Weitere Informationen zu BlackRock finden Sie auf www.blackrock.com/corporate View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/ondo-fuhrt-intelligent-portfolios-mit-unterstutzung-von-blackrock-ein-und-bringt-portfoliostrategien-auf-die-blockchain-302890300.html



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