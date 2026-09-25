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Chinesische Operngala in Zhouzhuang eröffnet - bis November werden 46 Operngattungen präsentiert



25.09.2026 / 15:40 CET/CEST

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KUNSHAN, China, 25. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Chinese Opera Gala 2026 (Kunshan) wurde am 23. September in Zhouzhuang eröffnet und läutete damit ein Programm aus Aufführungen, Ausstellungen und kulturellen Erlebnissen ein, das bis November andauert. Die vom Ministerium für Kultur und Tourismus sowie der Volksregierung der Provinz Jiangsu gemeinsam ausgerichtete Gala präsentiert 57 Ausschnitte und 10 abendfüllende Inszenierungen aus 46 Operngenres. Neue Inszenierungen und kreative Wege, das Publikum anzusprechen, versetzen Chinas Operntraditionen in einen zeitgenössischen Kontext. Bei der Eröffnungsfeier erhielten 16 Organisationen Gedenkurkunden als Anerkennung für herausragende Medienprojekte im Bereich der Oper aus ganz China. Im Rahmen des Programms wurden außerdem folgende Beiträge vorgestellt: , The China Kunqu Opera Blue Book 2026 ) sowie Begegnung mit Liang Chenyu - Die Ursprünge der Kunqu-Oper;, ein in Kunshan produziertes, von einer KI generiertes Kurzdrama. Am Eröffnungstag konnten Besucher des Yongqing-Gartens in der Altstadt von Zhouzhuang an einem eindringlichen Opernerlebnis teilnehmen. Das Opernmuseum Kunshan eröffnete die Ausstellung Blühende Oper - Meisterwerke der Volkskunst zum Thema Oper aus der Sammlung des Nationalen Kunstmuseums Chinas. Zudem startete die Kulturtourismus-Initiative "Hundert Opern sehen, Jiangsu bereisen", die Reisende dazu einlädt, die Provinz durch die Oper zu entdecken. Das Programm geht weit über die Premiere hinaus. Zu den fünf Hauptbestandteilen gehören die Eröffnungs- und Abschlusszeremonien; Aufführungen klassischer Opernauszüge und die Techniken, die diese auszeichnen; Aktivitäten zur Erhaltung vom Aussterben bedrohter Operngenres und zur Zusammenführung der dort tätigen Künstler; eine Präsentation eingeladener Produktionen sowie Opernforen und die Vorstellung neuer Werke. Drei weitere Programme zielen darauf ab, neue Zielgruppen an die Oper heranzuführen, die Präsentation der Wenhua-Preisträger durch das Opera Arts Center zu verbessern und das Opernverständnis sowie die Öffentlichkeitsarbeit in Gemeinden in ganz Jiangsu zu fördern. Eine Reihe von "Opera+"-Veranstaltungen wird die Aufführungen mit den kulturellen Sehenswürdigkeiten, Unternehmen und Besucherangeboten der Provinz verknüpfen. Seit Kunshan das Festival im Jahr 2018 ins Leben gerufen hat, fanden bis 2025 sieben Ausgaben statt, wodurch es zu einem Treffpunkt für Chinas lebendige Operntraditionen geworden ist. Im Laufe dieser Ausgaben haben die Darsteller alle 348 landesweit vertretenen Operngenres sowie Puppentheater und Schattenspiel präsentiert. Insgesamt haben 547 Theater- und Veranstaltungsorganisationen 713 Produktionen für mehr als 214.000 Besucher vor Ort aufgeführt, während die Zahl der Online-Aufrufe 355 Millionen überschritten hat. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/chinesische-operngala-in-zhouzhuang-eroffnet--bis-november-werden-46-operngattungen-prasentiert-302890299.html



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