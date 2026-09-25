Wien (www.fondscheck.de) - Der Maklerversicherer Janitos baut seinen Vorstand um, so die Experten von "FONDS professionell". Ab dem 1. Oktober übernehme Alexander Gogg das Finanzressort. Er folge auf Frank Bettermann, der altersbedingt aus dem Vorstand ausscheidet. Zudem werde Emanuel Issagholian in dem zweiköpfigen Gremium den Vorstandsvorsitz übernehmen und künftig neben seinen bisherigen Aufgabenbereichen Markt, IT und Operations auch den Personalbereich verantworten. Das teile der in Heidelberg ansässige Versicherer mit, der zur Barmenia-Gothaer-Gruppe gehöre. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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