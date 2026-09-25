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Dow Jones News
25.09.2026 16:03 Uhr
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PTA-Adhoc: R-Logitech Finance S.A.: Unterzeichnung eines Aktienkaufvertrages mit A.P. Møller Capital über ein 53,35 % Aktienpaket an Thaumas N.V.

DJ PTA-Adhoc: R-Logitech Finance S.A.: Unterzeichnung eines Aktienkaufvertrages mit A.P. Møller Capital über ein 53,35 % Aktienpaket an Thaumas N.V.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Mergers & Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen

R-Logitech Finance S.A.: Unterzeichnung eines Aktienkaufvertrages mit A.P. Møller Capital über ein 53,35 % Aktienpaket an Thaumas N.V.

Luxembourg (pta000/25.09.2026/15:30 UTC+2)

Wie bereits berichtet, wurde ein strukturierter M&A-Prozess in Bezug auf eine Beteiligung von 53,35 % an Thaumas N.V. durchgeführt, dem Unternehmen, das indirekt sämtliche Anteile an der Euroports-Gruppe hält.

Heute wurde ein Aktienkaufvertrag zwischen R-Logitech S.A. und ihren Mitgesellschaftern an der Thaumas N.V., Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV ("SFPIM") und Participatie Maatschappij Vlaanderen NV ("PMV") als Verkäufer und A.P. Møller Capital als Käufer über die 53,35-prozentige Beteiligung an Thaumas/Euroports unterzeichnet. Der Aktienkaufvertrag wurde im Namen von R-Logitech S.A. durch Ausübung einer Vollmacht von SFPIM und PMV abgeschlossen, die im Zusammenhang mit dem Aktienkaufvertrag vom 19. Juni 2024 erteilt worden war, durch den diese einen Teil der Anteile von R-Logitech S.A. an Thaumas N.V. erworben hatten.

Der finale Kaufpreis für das Aktienpaket ist abhängig vom konsolidierten operativen Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen der Euroports-Gruppe, das gemäß IFRS berechnet wird und sich aus dem ungeprüften Managementabschluss für das am 31. Dezember 2026 endende Geschäftsjahr ergibt. Der Anteil von R-Logitech an der finalen Gegenleistung für die Aktien wird somit erst nach Abschluss des entsprechenden vertraglichen Bewertungsmechanismus feststehen.

Die Erlöse für den Verkauf der 53,35-prozentigen Beteiligung werden gemäß einer Wasserfallregelung verwendet. PMV und SFPIM haben den ersten Rang mit einem Betrag, der sich auf die zuvor am 19. Juni 2024 zwischen SFPIM, PMV und R-Logitech abgeschlossene Transaktion bezieht, zuzüglich einer anzuwendenden Marge, ihrer eigenen Kosten sowie der Kosten und Gebühren, die Euroports im Zusammenhang mit dem M&A-Prozess entstanden sind.

Die verbleibenden Erlöse, die der R-Logitech S.A. zuzurechnen sind, werden nach Begleichung der Transaktionskosten der R-Logitech S.A. zur Rückzahlung des Kapitalbetrags und der anwendbaren Prämien auf die besicherte Überbrückungskreditfazilität verwendet, die von einer Ad-hoc-Gruppe von Inhabern der von R-Logitech S.A.M. begebenen 10,25-%-Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A3LJXXX) sowie der von R-Logitech Finance S.A. begebenen 10,25-%-Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A3K7XXX) (zusammen die "Schuldverschreibungen") sowie derjenigen Anleihegläubiger, die an dem Zeichnungsangebot der R.L. New Money Issuance S.A. im Oktober 2024 teilgenommen haben, gewährt wurde. Verbleibenden Erlöse sind für eine Abschlusszahlung an die Inhaber der Schuldverschreibungen vorgesehen, wobei der endgültige Betrag unter anderem von den endgültigen Vereinbarungen abhängt, die zwischen der R-Logitech S.A. und der Ad-hoc-Gruppe, die die besicherte Überbrückungsfinanzierung bereitgestellt hat, getroffen werden. Daher besteht zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Gewissheit hinsichtlich des endgültigen Betrags der Erlöse, die den Inhabern der Schuldverschreibungen letztendlich zur Verfügung stehen werden.

Die geplante Transaktion steht zudem unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen behördlichen, wettbewerbsrechtlichen und sonstigen anwendbaren Genehmigungen und Zustimmungen von Regierungs- oder Aufsichtsbehörden, die voraussichtlich im ersten Quartal 2027 erteilt werden.

Weitere Bekanntmachungen werden bei Bedarf veröffentlicht.

(Ende)

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Aussender:      R-Logitech Finance S.A. 
           28 Avenue Marie-Thérèse 
           2132 Luxembourg 
           Luxemburg 
Ansprechpartner:   Investors relations 
E-Mail:        info@r-logitech.com 
ISIN(s):       DE000A3K7XXX (Anleihe) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1790343000981 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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