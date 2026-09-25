Anzeige
Mehr »
Samstag, 26.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
+25 Jahre Tiefsee-Erfahrung: Warum der Meeresboden jetzt unsere Aufmerksamkeit braucht
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
25.09.2026 16:03 Uhr
368 Leser
Artikel bewerten:
(2)

WOCHENVORSCHAU/28. September bis 4. Oktober (40. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/28. September bis 4. Oktober (40. KW) 

=== 
M O N T A G, 28. September 2026 
*** 07:30 DE/Symrise AG, Pre-Close Aide-Mémoire 3Q 
  11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis 
*** 11:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher hält Global Economy Lecture 
*** 16:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und 
     Währungsausschuss des EP 
 
D I E N S T A G, 29. September 2026 
  07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 12:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Gespräch mit Griechenlands 
     Finanzminister Pierrakakis bei Finanzplatzkonferenz der Bundesbank 
     (13:30 Sewing, 15:15 Cipolline und Orlopp) 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September 
*** 16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey, August 
*** 19:00 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung der 
     Illinois Manufacturers' Association 
*** 19:30 GB/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Veranstaltung der 
     London School of Economics 
*** 20:00 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede an der University at Buffalo 
***   - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag 
***   - DE/BMW AG, Kapitalmarkttag 
    - DE/Medios AG, Kapitalmarkttag 
    - US/Einfuhrverbot für Milcherzeugnisse, Motorräder und Alkohol 
     aus Kanada tritt in Kraft 
 
M I T T W O C H, 30. September 2026 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe CFLP September 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     CFLP September 
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe RatingDog September 
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     RatingDog September 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, 
     Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen September 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 
     im Volumen von 5,5 Mrd EUR 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September 
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August 
  15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur 
     Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy 
     Information Administration (EIA) 
  22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 4Q 
***   - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag 
***   - DE/BMW AG, Fortsetzung Kapitalmarkttag 
 
D O N N E R S T A G, 1. Oktober 2026 
*** 01:30 JP/Tankan 3Q 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August 
*** 11:35 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung zu Ehren 
     von Ex-EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 15:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Konferenz 
     anlässlich des 15-jährigen Bestehens des ESRB 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 16:00 US/Bauausgaben August 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September 
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q 
    - CN, HK/Börsenfeiertag: China, Hongkong 
 
F R E I T A G, 2. Oktober 2026 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September 
*** 09:30 DE/EZB-Ratsmitglied Rehn, Rede bei Konferenz anlässlich 
     des 15-jährigen Bestehens des ESRB (10:15 Panel mit Esma-Chefin Ross, 
     13:30 Keynote Vujcic, 14:15 Panel mit EZB-Bankenaufsichtschefin Buch) 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August 
*** 21:35 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei der Jahresköste der Kaufmannschaft 
     zu Rostock 
***   - US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede bei Workshop zu 
     "Macroeconomic Implications of Migration" 
    - CN/Börsenfeiertag China 
 
S O N N T A G, 4. Oktober 2026 
    - AT/Meeting Opec+ 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2026 09:32 ET (13:32 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.