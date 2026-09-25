DJ WOCHENVORSCHAU/28. September bis 4. Oktober (40. KW)

=== M O N T A G, 28. September 2026 *** 07:30 DE/Symrise AG, Pre-Close Aide-Mémoire 3Q 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis *** 11:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher hält Global Economy Lecture *** 16:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP D I E N S T A G, 29. September 2026 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Gespräch mit Griechenlands Finanzminister Pierrakakis bei Finanzplatzkonferenz der Bundesbank (13:30 Sewing, 15:15 Cipolline und Orlopp) *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September *** 16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey, August *** 19:00 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung der Illinois Manufacturers' Association *** 19:30 GB/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Veranstaltung der London School of Economics *** 20:00 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede an der University at Buffalo *** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag *** - DE/BMW AG, Kapitalmarkttag - DE/Medios AG, Kapitalmarkttag - US/Einfuhrverbot für Milcherzeugnisse, Motorräder und Alkohol aus Kanada tritt in Kraft M I T T W O C H, 30. September 2026 *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe CFLP September *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe CFLP September *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe RatingDog September *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe RatingDog September *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen September *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von 5,5 Mrd EUR *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 4Q *** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag *** - DE/BMW AG, Fortsetzung Kapitalmarkttag D O N N E R S T A G, 1. Oktober 2026 *** 01:30 JP/Tankan 3Q *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) September *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August *** 11:35 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung zu Ehren von Ex-EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Konferenz anlässlich des 15-jährigen Bestehens des ESRB *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 16:00 US/Bauausgaben August *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q - CN, HK/Börsenfeiertag: China, Hongkong F R E I T A G, 2. Oktober 2026 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September *** 09:30 DE/EZB-Ratsmitglied Rehn, Rede bei Konferenz anlässlich des 15-jährigen Bestehens des ESRB (10:15 Panel mit Esma-Chefin Ross, 13:30 Keynote Vujcic, 14:15 Panel mit EZB-Bankenaufsichtschefin Buch) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August *** 21:35 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei der Jahresköste der Kaufmannschaft zu Rostock *** - US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede bei Workshop zu "Macroeconomic Implications of Migration" - CN/Börsenfeiertag China S O N N T A G, 4. Oktober 2026 - AT/Meeting Opec+ ===

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