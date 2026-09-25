DJ WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. Oktober (41. KW)

=== M O N T A G, 5. Oktober 2026 *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei geldpolitischer Konferenz der EZB *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) September *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland Oktober *** 11:00 EU/Erzeugerpreise August *** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Treffen mit BdB-Ausschuss *** 12:00 DE/Deutsche Telekom AG, AI Investor Day *** 15:00 FR/Air Liquide SA, Kapitalmarkttag *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September *** 16:15 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei OeNB-SUERF-Konferenz *** - DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 3Q *** - DE/Kion Group AG, Pre-Close-Call 3Q - CN; KR/Börsenfeiertag: China, Korea *** - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen September D I E N S T A G, 6. Oktober 2026 *** 08:00 DE/Auftragseingang August *** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe August *** 08:45 FR/Industrieproduktion August *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2028 im Volumen von 6 Mrd EUR 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Dallas-Fed-Präsidnetin Logan, Teilnahme an Global Perspectives event *** 13:40 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei 17th FMA Supervisory Conference (15:00 Elderson) *** 14:30 US/Handelsbilanz August *** 15:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an MNI-Videokonferenz - CN/Börsenfeiertag: China M I T T W O C H, 7. Oktober 2026 *** 07:00 PH/EZB-Direktor Cipollone, Virtuelle Teilnahme an Panel der philippinischen Zentralbank *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August *** 09:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede bei Veranstaltung zu "The European Commission Bank Competitiveness Report: A Dialogue between EU Policy Makers and the Private Sector" 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033 im Volumen von 4 Mrd EUR 15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Interview bei Handelsblatt-Konferenz *** 19:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Veranstaltung zu "Beyond The Balance Sheet: How Banks Shape Our Financial System" *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15. und 16. September *** - DE/Porsche AG, Kapitalmarkttag mit neuer Strategie "Sportwagenschmiede '35" - DE/SFC Energy AG, Kapitalmarkttag - CN/Börsenfeiertag: China D O N N E R S T A G, 8. Oktober 2026 07:10 DE/Südzucker AG, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz August *** 12:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Fireside Chat bei Konferenz von Societe Generale *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 9./10. September *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) - BE/Treffen der Eurogruppe - CN/Handelsgespräche EU-China F R E I T A G, 9. Oktober 2026 *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q *** 12:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Workshop zu Algo-trading & DeFi Algorithmic Trading, Decentralized Finance and Artificial Intelligence in Capital Markets *** 15:35 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Präsentation und Teilnahme an Panel bei Symposium zu Ehren von Lars Feld *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober - KR/Börsenfeiertag: Korea - BE/Treffen des Ecofin ===

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