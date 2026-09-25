Anzeige
Mehr »
Samstag, 26.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
+25 Jahre Tiefsee-Erfahrung: Warum der Meeresboden jetzt unsere Aufmerksamkeit braucht
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
25.09.2026 16:03 Uhr
382 Leser
Artikel bewerten:
(2)

WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. Oktober (41. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. Oktober (41. KW) 

=== 
M O N T A G, 5. Oktober 2026 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei geldpolitischer Konferenz der EZB 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland Oktober 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August 
*** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Treffen mit BdB-Ausschuss 
*** 12:00 DE/Deutsche Telekom AG, AI Investor Day 
*** 15:00 FR/Air Liquide SA, Kapitalmarkttag 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September 
*** 16:15 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an 
     Panel bei OeNB-SUERF-Konferenz 
***   - DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 3Q 
***   - DE/Kion Group AG, Pre-Close-Call 3Q 
    - CN; KR/Börsenfeiertag: China, Korea 
***   - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen September 
 
D I E N S T A G, 6. Oktober 2026 
*** 08:00 DE/Auftragseingang August 
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe August 
*** 08:45 FR/Industrieproduktion August 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2028 
     im Volumen von 6 Mrd EUR 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 12:00 US/Dallas-Fed-Präsidnetin Logan, Teilnahme an Global Perspectives event 
*** 13:40 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel 
     bei 17th FMA Supervisory Conference (15:00 Elderson) 
*** 14:30 US/Handelsbilanz August 
*** 15:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an MNI-Videokonferenz 
    - CN/Börsenfeiertag: China 
 
M I T T W O C H, 7. Oktober 2026 
*** 07:00 PH/EZB-Direktor Cipollone, Virtuelle Teilnahme 
     an Panel der philippinischen Zentralbank 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August 
*** 09:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede bei Veranstaltung zu 
     "The European Commission Bank Competitiveness Report: A Dialogue between 
     EU Policy Makers and the Private Sector" 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033 
     im Volumen von 4 Mrd EUR 
  15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) 
*** 17:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Interview bei Handelsblatt-Konferenz 
*** 19:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Veranstaltung zu 
     "Beyond The Balance Sheet: How Banks Shape Our Financial System" 
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15. und 16. September 
***   - DE/Porsche AG, Kapitalmarkttag mit neuer Strategie "Sportwagenschmiede '35" 
    - DE/SFC Energy AG, Kapitalmarkttag 
    - CN/Börsenfeiertag: China 
 
D O N N E R S T A G, 8. Oktober 2026 
  07:10 DE/Südzucker AG, Ergebnis 2Q 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz August 
*** 12:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Fireside Chat bei 
     Konferenz von Societe Generale 
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q 
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 9./10. September 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
    - BE/Treffen der Eurogruppe 
    - CN/Handelsgespräche EU-China 
 
F R E I T A G, 9. Oktober 2026 
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q 
*** 12:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Workshop 
     zu Algo-trading & DeFi Algorithmic Trading, Decentralized 
     Finance and Artificial Intelligence in Capital Markets 
*** 15:35 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Präsentation und Teilnahme 
     an Panel bei Symposium zu Ehren von Lars Feld 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober 
    - KR/Börsenfeiertag: Korea 
    - BE/Treffen des Ecofin 
 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2026 09:32 ET (13:32 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.