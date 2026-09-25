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Dow Jones News
25.09.2026 16:15 Uhr
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(2)

MÄRKTE USA/Etwas fester - Höhere Marktzinsen bremsen Erholung

DJ MÄRKTE USA/Etwas fester - Höhere Marktzinsen bremsen Erholung

DOW JONES--Die US-Börsen machen am Freitag einen kleinen Teil ihrer jüngsten Verluste wett. Der Dow-Jones-Index steigt kurz nach der Startglocke um 0,3 Prozent auf 51.497 Punkte. Der S&P-500 notiert 0,3 Prozent höher, der Nasdaq-Composite gewinnt 0,4 Prozent. Etwas Unterstützung kommt vom Ölpreis, der nach dem kräftigen Anstieg vom Vortag nachgibt. Medienberichten zufolge gibt es neue diplomatische Bemühungen um eine Lösung im Nahostkonflikt. Demnach hat der iranische Außenminister Abbas Araghtschi gesagt, dass sein Land dem Weißen Haus einen neuen Plan zur Wiederöffnung der Straße von Hormus innerhalb einer Woche vorgelegt habe. Das Barrel Brentöl ermäßigt sich um 1,2 Prozent auf 105,30 Dollar. Am Anleihemarkt ziehen die Renditen jedoch erneut leicht an, was die Kauflaune dämpfen dürfte. Die Zehnjahresrendite steigt um 2 Basispunkt auf 5,18 Prozent. Der in den vergangenen Tagen deutlich gestiegene Dollar tendiert knapp behauptet.

An Konjunkturdaten wurde der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter aus dem August veröffentlicht. Er stagnierte, während Volkswirte im Konsens einen Rückgang um 0,3 Prozent zum Vormonat vorhergesagt hatten. Etwas später folgt der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan.

Unter den Einzelwerten an der Börse machen Akamai einen Satz von rund 12 Prozent. Anthropic wird Akamai über einen Zeitraum von sieben Jahren hinweg 11,6 Milliarden Dollar für Cloud-Services zahlen.

Costco Wholesale steigen um 1,4 Prozent. Die auf Mitgliedschaften basierende Großhandelskette hat mit Umsatz und Gewinn ihres vierten Geschäftsquartals die Erwartungen übertroffen. Die Analysten der UBS bemängeln allerdings, dass die Einnahmen aus Mitgliedsgebühren langsamer gewachsen sind und die Konsensschätzung verfehlt hätten.

Die Aktien der Großbank Morgan Stanley tendieren kaum verändert. Marktteilnehmer verweisen auf einen Medienbericht, wonach die schweizerische UBS sich mit der US-Bank zusammenschließen könnte, um sich den geplanten strengeren Eigenkapitalanforderungen in der Schweiz zu entziehen. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA          51.496,64  +0,3  +146,66    51.349,98 
S&P-500         7.724,45  +0,3   +20,32    7.704,13 
NASDAQ Comp      27.034,91  +0,4   +95,53    26.939,37 
NASDAQ 100       30.585,44  +0,4  +106,59    30.478,86 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,89 -0,01    4,91      4,87 
5 Jahre           5,03 -0,00    5,05      5,01 
10 Jahre          5,18 +0,02    5,20      5,15 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:15 Uhr 
EUR/USD          1,1402  +0,2   0,0023     1,1379     1,1365 
EUR/JPY          179,1  -0,9  -1,6400     180,74    180,6800 
EUR/CHF          0,9442  +0,3   0,0024     0,9418     0,9426 
EUR/GBP          0,8601  -0,1  -0,0006     0,8607     0,8601 
USD/JPY          157,06  -1,1  -1,7700     158,83    158,9800 
GBP/USD          1,3253  +0,3   0,0038     1,3215     1,3211 
USD/CNY          6,7128  +0,0   0,0017     6,7128     6,7125 
USD/CNH          6,7244  +0,1   0,0087     6,7157     6,7166 
AUS/USD          0,7025  +0,2   0,0015      0,701     0,7011 
Bitcoin/USD      84.131,49  -0,3  -217,54    84.349,03   83.863,73 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         93,31  -1,4   -1,30      94,61 
Brent/ICE         105,3  -1,2   -1,30     106,60 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.281,04  +0,1    3,06    4.277,98 
Silber           64,02  +0,2    0,12      63,91 
Platin         1.759,00  +0,6   10,50    1.748,50 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2026 09:43 ET (13:43 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
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