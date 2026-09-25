Hannover-Barsinghausen (ots) -Es wurde gefeiert: Bei der Abschlussveranstaltung des 9. Elektro-Cups in der Goetheschule KGS Barsinghausen standen die Schülerinnen und Schüler, ihr Engagement und neue Sammelrekorde im Mittelpunkt. Neun Schulen aus Hannover und der Region sammelten im 2. Elektro-Cup 2026, den Das macht Schule und die lavera Thomas Haase Stiftung zwei Mal im Jahr möglich machen, gemeinsam 17.731 Elektroaltgeräte - so viele wie noch nie bei einem Elektro-Cup in der Region Hannover.Den Sieg holte sich die Klasse 5 Informatik der Goetheschule KGS Barsinghausen. Mit 8.153 gesammelten Teilen und 8.233 Punkten übertrafen die 21 Schülerinnen und Schüler ihren eigenen bisherigen Schul-Spitzenwert von 6.466 Punkten deutlich und setzen bundesweit einen neuen Maßstab im Elektro-Cup. Das Otto-Hahn-Gymnasium belegte mit 2.586 Teilen und 3.209 Punkten den zweiten Platz. Platz drei erreichte die Albert-Einstein-Schule Laatzen mit 2.402 Teilen und 1.906 Punkten. Mitgemacht und zum Sammelerfolg beigetragen haben weiterhin das Gymnasium Mellendorf, die Bertolt-Brecht Gesamtschule Seelze, Grundschule Wettmar, Montessori Schule Hannover, das Gymnasium Schillerschule sowie die Wilhelm Raabe Schule.Wenn Schule zu Höchstform aufläuftWenn über Schulen berichtet wird, stehen häufig Defizite oder schlechte Nachrichten im Mittelpunkt. Der Elektro-Cup zeigt die andere Seite: Schülerinnen und Schüler - diesmal 204 - laufen zu Höchstform auf, motivieren sich gegenseitig und verfolgen gemeinsam und äußerst erfolgreich ein Ziel. Sie zeigen, was in ihnen steckt und wozu sie fähig sind. Dabei lernen sie sich besser kennen, setzen sich mit der Umwelt und den Auswirkungen ihres Handelns auseinander und erleben als Team, dass Lernen richtig Spaß machen kann.Die Schulen setzen den Wettbewerb jeweils auf unterschiedliche Weise um. Einige mobilisieren Familien, Nachbarschaften oder ganze Stadtteile und organisieren Abholungen bei privaten Haushalten. Andere verankern die Sammelaktion vor allem im Schulalltag und binden Klassen, Familien und Mitarbeitende ein. Fast alle entwickeln eigene Aktionen und bitten regionale Medien, auf das Projekt aufmerksam zu machen.Die Siegerschule hat den Elektro-Cup fest in den Unterrichtsplan aufgenommen. Dieses Mal hat das Goetheschul-Team einen eigenen Song kreiert "Elektro-Cup, wir sind dabei", 1000ende Handzettel verteilt, war in der Freizeit! auf dem Wochenmarkt und vor einem großen LEH am Wochenende unterwegs und hat es geschafft, die ganze Stadt zu mobilisieren. Ihr Sammelergebnis steigerte die Goetheschule von 2.897 Teilen im Jahr 2024 über 5.434 Teile im Jahr 2025 auf nun 8.153 Teile. Dafür wurden allein in der Goetheschule 25 gefüllte Elektrocontainer der fachgerechten Entsorgung zugeführt.Nachhaltigkeit entsteht nicht nur durch Strategien und Konzepte, sondern dort, wo Menschen selbst ins Handeln kommen.Genau hier setzt der Elektro-Cup an: Das Umweltschulprojekt gibt es in Niedersachsen seit 2022. Die Initiative Das macht Schule verbindet die Sammelaktion mit praktischer Umweltbildung. Die lavera Thomas Haase Stiftung ermöglicht und unterstützt das Projekt zweimal jährlich in Hannover und der Region. Gemeinsam mit den teilnehmenden Schulen und dem Recyclingpartner ELPRO Elektro Recycling GmbH ist der freundschaftliche Wettbewerb ein aktiver Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz."Seit 2022 hat unser Projekt insgesamt mehr als 127.000 Elektroaltgeräte gesammelt", sagt Sabine Kästner, Unternehmens-PR und Nachhaltigkeit der lavera Thomas Haase Stiftung. Damit trägt es rund 15 Prozent zum bisher dokumentierten Gesamtergebnis des bundesweiten Elektro-Cups bei. Der freundschaftliche Wettbewerb endet mit der Siegerehrung - das Engagement der Schulen wirkt weiter und trägt dazu bei, die Sammelquote für Elektrogeräte zu erhöhen. Der Handlungsbedarf bleibt groß: Nach Angaben des Umweltbundesamtes lag die Sammelquote für Elektroaltgeräte 2023 bei 29,5 Prozent und damit deutlich unter der seit 2019 geltenden Mindestsammelquote von 65 Prozent. Elektro- und Elektronikaltgeräte | Umweltbundesamt (https://www.umweltbundesamt.de/daten/umweltzustand-trends/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/elektro-elektronikaltgeraete)"Beim Elektro-Cup wachsen die Schülerinnen und Schüler immer wieder über sich hinaus. Der Sammelerfolg stellt erneut Rekorde auf und zeigt deutlich, dass sich gemeinsam viel bewegen lässt. Die Leistung der Goetheschule ist herausragend. Sie hat das Projekt in Barsinghausen etabliert - die Bevölkerung fragt bereits aktiv nach, wann die nächste Sammelaktion startet. Dass die Siegerschule mit ihrem herausragenden Ergebnis bundesweit die führende Position in der E-Cup-Rankingliste einnimmt, erfüllt uns mit großer Freude. Dass alle neun Schulen zusammen 17.731 Teile eingesammelt und damit einen neuen Sammelrekord im lavera Thomas Haase Stiftungsprojekt aufgestellt haben, ist eine ganz besondere Leistung, auf die alle Beteiligten stolz sein können. Wir danken allen Teilnehmenden für ihren großartigen Einsatz und den regionalen Medien für ihre Unterstützung" so Sabine Kästner.Zum Abschluss der Veranstaltung wurde ein Video-Grußwort von Christian Meyer, Niedersächsischer Minister für Umwelt, Energie und Klimaschutz, gezeigt. Darin würdigte der Schirmherr des Elektro-Cups der Region Hannover die Bedeutung des Projekts und den Sammelerfolg aller beteiligten Schulen.Weitere Informationen www.elektro-cup.de Elektro-Cup - Ergebnisse | Das macht Schule (https://www.das-macht-schule.net/elektro-cup/ergebnisse/) Lavera Thomas Haase Stiftung - lavera Naturkosmetik (https://www.lavera.de/pages/lavera-thomas-haase-stiftung/?zappid=1)Pressekontakt:Sabine Kästner, Unternehmens-PR und NachhaltigkeitLaverana GmbH & Co KG,Lavera Thomas Haase Stiftung30159 Hannover, Lavesstraße 65Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569Sabine.Kaestner@lavera.deBildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,Registergericht HannoverPersönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:1. Claudia Czernes-Haase2. 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