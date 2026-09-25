Vaduz (ots) -Eine neue Weisung, welche festlegt, nach welchen Kriterien Fahrzeuge den Veteranenstatus - Code 180 im Fahrzeugausweis - erlangen können, schafft für alle Beteiligten mehr Klarheit.Ab dem 1. Oktober 2026 gelten die überarbeiteten Vorgaben, welche die bisherigen Weisungen aus dem Jahr 2007 ersetzen und es dem Amt für Strassenverkehr ermöglichen praxisnaher über den Status zu befinden.Für Halterinnen und Halter historischer Fahrzeuge in Liechtenstein bringt die Überarbeitung mehr Klarheit. Im Zentrum steht künftig der technisch einwandfreie Zustand der Fahrzeuge. Die Beurteilung wird dadurch einfacher und weniger abhängig von unterschiedlich auslegbaren Kriterien wie Originalität oder optischem Zustand.Der Veteraneneintrag steht klassischen Fahrzeugen offen, die mindestens 30 Jahre alt sind und die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehört insbesondere, dass jährlich 3'000 km bzw. 60 Betriebsstunden nicht überschritten werden. Bei diesen Veteranenfahrzeugen kann das Nachprüfungsintervall auf bis zu sechs Jahre ausgedehnt werden.Die neuen Weisungen tragen dazu bei, die Verfahren bei der Motorfahrzeugprüfung in Liechtenstein zu vereinfachen und Diskussionen über die Auslegung einzelner Kriterien zu reduzieren. Neu ist zudem ausdrücklich möglich, dass Veteranenfahrzeuge mit einer Anhängekupplung ausgerüstet sind und auch neuere Anhänger ziehen dürfen.Die Änderungen bringen Vereinfachungen sowohl für Halterinnen und Halter als auch für das Amt für Strassenverkehr und tragen gleichzeitig dem besonderen kulturellen Wert dieser Fahrzeuge Rechnung, ohne die Verkehrs- und Betriebssicherheit zu vernachlässigen.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und BildungGeneralsekretariatT +423 236 60 08infrastruktur@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100942551