München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Sven Schulze (CDU, Ministerpräsident Sachsen-Anhalt)
Peer Steinbrück (SPD, ehem. Bundesfinanzminister)
Christian Rach (Spitzenkoch und Moderato
Sophia Maier (Journalistin)
Paul Ronzheimer (BILD)
Koalitionsoptionen nach den Landtagswahlen
Dazu u. a. im Studio: der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze (CDU).
Zustand der SPD und Reformdruck
Im Studio: der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD).
Es kommentieren: der Spitzenkoch und Moderator Christian Rach, die Autorin Sophia Maier und der stellvertretende BILD-Chefredakteur Paul Ronzheimer.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6359355
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Sven Schulze (CDU, Ministerpräsident Sachsen-Anhalt)
Peer Steinbrück (SPD, ehem. Bundesfinanzminister)
Christian Rach (Spitzenkoch und Moderato
Sophia Maier (Journalistin)
Paul Ronzheimer (BILD)
Koalitionsoptionen nach den Landtagswahlen
Dazu u. a. im Studio: der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze (CDU).
Zustand der SPD und Reformdruck
Im Studio: der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD).
Es kommentieren: der Spitzenkoch und Moderator Christian Rach, die Autorin Sophia Maier und der stellvertretende BILD-Chefredakteur Paul Ronzheimer.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
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Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
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