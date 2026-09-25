Stuttgart (ots) -Abstimmphase vom 3. bis 17. Oktober 2026 / "SWR1 HITmach-Duell" vom 5. bis 15. Oktober / SWR1 Hitparaden-Finalparty am 23. Oktober in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-HalleAb Samstag, 3. Oktober 2026 ist es wieder so weit: In Baden-Württemberg beginnt die Abstimmung für die SWR1 Hitparade 2026. Alle Hörerinnen und Hörer können wieder ihre Lieblingssongs wählen. Zu erleben ist die SWR1 Hitparade mit rund 1.000 Songs, bestehend aus den meistgewählten Titeln der Hitparaden-Fans, ab dem 19. Oktober. Das große Finale steigt bei der legendären Hitparaden-Finalparty am Freitag, 23. Oktober in Stuttgart: Vor Tausenden gut gelaunten Fans werden live auf der Bühne der Hanns-Martin-Schleyer-Halle die Top 10 samt Siegertitel 2026 gekürt. Im Anschluss feiert das Publikum weiter - mit der SWR1 Band, der SWR Big Band und besonderen musikalischen Überraschungsgästen.Abstimmen vom 3. bis 17. Oktober in der App ARD Sounds und online auf SWR1.deDie Hörerinnen und Hörer von SWR1 Baden-Württemberg sind wieder gefragt: Welche Songs sind die beliebtesten im Land? Die Abstimmung startet am Samstag, 3. Oktober und endet am Samstag, 17. Oktober um 12 Uhr. Über die App ARD Sounds oder auf SWR1.de (https://www.swr.de/swr1/bw/swr1-bw-hitparade-2026-100.html) können alle Hitparaden-Fans wieder bis zu fünf ihrer Lieblingssongs für die Hitparade einreichen.Das "SWR1 HITmach-Duell" zur Hitparade zu Gast in 16 Städten vom 5. bis 15. OktoberAcht Tage, 16 Städte: Während der Abstimmphase ist auch in diesem Jahr das "SWR1 HITmach-Duell" im Land unterwegs. Die SWR1 Moderatoren Julian Hammerstein und Benedict Walesch besuchen vom 5. bis 15. Oktober jeden Montag bis Donnerstag zwei Städte in Baden-Württemberg. Vor Ort gilt es, die meisten Stimmen für die SWR1 Hitparade zu sammeln und bei der "HITmach-Aufgabe" zu punkten, die sich um einen der größten Hits aller Zeiten dreht - doch das gelingt nur mit Unterstützung der Menschen vor Ort. Die Stadt, die auf SWR1.de die meisten Stimmen für die Hitparade abgibt und mehr "HIThelfer" mobilisiert, holt den Tagessieg. Unter allen, die sich an der "HITmach-Aufgabe" beteiligen, werden unter anderem Tickets für die Hitparaden-Finalparty am 23. Oktober verlost.Wer beim Abstimmen auf SWR1.de seine Postleitzahl angibt, unterstützt damit nicht nur seine Favoriten in der Hitparade, sondern kann auch seiner Stadt zum Sieg verhelfen: Alle Stimmen, die bis zum jeweiligen Duell-Tag aus einer Duell-Stadt eingehen, werden anhand der Postleitzahl erfasst und zum Ergebnis der HITmach-Aufgabe dazugerechnet.Die "SWR1 HITmach-Duell"-Städte 2026 (vor Ort von jeweils 12 bis 18 Uhr):5.10. Schnürpflingen (Alb-Donau) gegen Sankt Märgen (Breisgau-Hochschwarzwald)6.10. Herbertingen (Sigmaringen) gegen Niederstetten (Main-Tauber)7.10. Blumberg (Schwarzwald-Baar) gegen Schwieberdingen (Ludwigsburg)8.10. Remshalden (Rems-Murr) gegen Baiersbronn (Freudenstadt)12.10. Seelbach (Ortenau) gegen Obersontheim (Schwäbisch Hall)13.10. Epfendorf (Rottweil) gegen Epfenbach (Rhein-Neckar)14.10. Hardheim (Neckar-Odenwald) gegen Mutlangen (Ostalb)15.10. Talheim (Heilbronn) gegen Ötigheim (Rastatt)Welche Aufgaben es im Aktionszeitraum zu lösen gibt, erfahren die Hörerinnen und Hörer online auf SWR1.de (https://www.swr.de/swr1/bw/uebersicht-swr1bw-hitparade-100.html) und im Radio.Mobiles Hitparadenstudio unterwegsAuch in diesem Jahr sendet SWR1 nicht nur aus dem Stuttgarter Funkhaus, sondern fünf Tage lang aus fünf verschiedenen Orten im Land von jeweils 15 bis 19 Uhr. Dafür ist das SWR1 Hitparaden-Duo um Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein unterwegs. Mit dem mobilen SWR1 Studio machen die beiden Halt in fünf Städten in Baden-Württemberg - und bringen das Hitparaden-Feeling direkt zu den Fans: Alle, die vorbeikommen und bei der HITmach-Aufgabe von einem der beiden mitmachen, haben die Chance, Hitparaden-Fanpakete zu gewinnen.Aber nicht nur SWR1 Fans - alle, die sich fürs Radio interessieren, sind herzlich eingeladen, den beiden Hitparaden-Moderator:innen am mobilen Studio einen Besuch abzustatten.Die Stationen des Medialiner-Studios (vor Ort von jeweils 15 bis 19 Uhr):19.10. Lörrach20.10. Bühl21.10. Pfullingen22.10. Winnenden23.10. Öhringen (Einkaufscenter)Die SWR1 Baden-Württemberg Hitparade ab 19. Oktober 2026Um 5 Uhr morgens startet am Montag, 19. Oktober die SWR1 Baden-Württemberg Hitparade. Die Top 1.000 + X Lieblingshits sind dann fünf Tage lang rund um die Uhr zu hören. Wer es auf Platz 1 schafft, wird der spannende Höhepunkt des großen Finales sein, das live aus der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart übertragen wird. Im Anschluss an die Siegertitelverkündigung ist aber noch lange nicht Schluss - das Publikum in der Halle, die Radiohörerinnen und -hörer und das Livestream-Publikum erwartet noch die eine oder andere Sensation auf der Finalparty-Bühne.Im Radio sowie online live dabei seinDer größte Musikcountdown Baden-Württembergs wird im Radio, über die ARD Sounds App und auf SWR1.de im Video-Livestream übertragen.Weitere Informationen gibt es unter SWR1.de (http://www.swr1.de).Fotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Madeleine Hellmann, 0711 929 11112, madeleine.hellmann@SWR.deRückfragen an: Kulturmarketing Dr. Gerhard / Nicola von Heyking, 089 244 116 481, nvh@kulturmarketing-gerhard.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6359363