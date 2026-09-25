Bad Wimpfen (ots) -Auch die "Bio Gemüsebrühe" von Kania erhält ein gutes Gesamturteil - beide Lidl-Eigenmarken überzeugen mit Qualität zu attraktiven Preisen.Für ein rundum gutes Hautgefühl sorgt die "Cien Tagespflege reichhaltig LSF 15" (Hersteller: Win Cosmetic) und erhält in der aktuellen Ausgabe der ÖKO-TEST (10/2026) das Gesamturteil "sehr gut". Die Gesichtscreme fällt vor allem durch "sehr gute" Inhaltsstoffe auf. Mit einem Verkaufspreis von 1,65 Euro je 50 Milliliter (Grundpreis: 33,00 Euro je Liter) gehört die Tagespflege von Cien zu den günstigsten Pflegecremes im gesamten Testfeld - während hochpreisige Markenprodukte im selben Test teils deutlich durchfielen.Als vielseitige Basis für Eintöpfe und Suppen oder zum Verfeinern verleiht die "Kania Bio Gemüsebrühe" (Hersteller: Landena Wels; regional erhältlich) verschiedenen Speisen das gewisse Etwas. Das Lidl-Produkt erhält von den Testern das Gesamturteil "gut" und überzeugt unter anderem mit seinen guten Inhaltsstoffen. Für einen Verkaufspreis von 1,19 Euro für die 120-Gramm-Glasdose (Grundpreis: 9,92 Euro je Kilogramm) und mit einem Preis von nur 20 Cent pro Liter zubereiteter Brühe zählt sie zu den günstigsten Bio-Gemüsebrühen im Test.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6359373