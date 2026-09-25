Energiepolitik auf der Kriechspur. CSU-Chef Markus Söder hat vor der Bundesratssitzung in Berlin klare Worte gefunden und eine grundlegende Reform der deutschen Energiesteuern gefordert. Konkret stehen die CO2-Bepreisung und alle staatlichen Preisregeln im Visier, die Energie in Deutschland verteuern. Die angekündigte Absenkung der Spritpreise begrüßt er, macht aber unmissverständlich klar, dass das nur ein Anfang sein kann. Ein großes Paket statt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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