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WKN: A0F5L6 | ISIN: AT0000616701 | Ticker-Symbol: IJM
Stuttgart
22.09.26 | 08:55
41,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ATHOS IMMOBILIEN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ATHOS IMMOBILIEN AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
43,60045,00010:40
Dow Jones News
25.09.2026 17:45 Uhr
371 Leser
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PTA-DD: Athos Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Athos Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Athos Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Linz (pta000/25.09.2026/17:10 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 Jochen Dickinger 
   2                 Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                            Aufsichtsrat 
b)      Erstmeldung                                
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 Athos Immobilien AG 
b)      LEI                                  5299007DTNO3X7V1O735 
   4           Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments        Aktie 
        Kennung                                AT0000616701 
b)      Art des Geschäfts                           Erwerb 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        42,4 EUR                               302 Stück 
        43 EUR                                697 Stück 
        43,2 EUR                               494 Stück 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        42,944809 EUR                             1493 Stück 
e)      Datum des Geschäfts                          22.09.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                           Wiener Börse AG (Vienna MTF) 
        MIC                                  XWBO (Wien) 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments        Aktie 
        Kennung                                AT0000616701 
b)      Art des Geschäfts                           Erwerb 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        44 EUR                                68 Stück 
        44,4 EUR                               8156 Stück 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        44.396693 EUR                             8224 Stück 
e)      Datum des Geschäfts                          24.09.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                           Wiener Börse AG (Vienna MTF) 
        MIC                                  XWBO (Wien)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Athos Immobilien AG 
           Waltherstraße 11 
           4020 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Sunhild Fries 
Tel.:         +43 732 604477 
E-Mail:        office@athos.at 
Website:       www.athos.at 
ISIN(s):       AT0000616701 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1790349000991 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2026 11:10 ET (15:10 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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