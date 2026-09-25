Der Kryptomarkt bricht aus: Trotz geopolitischer Spannungen im Nahen Osten, hoher Ölpreise und Zinserhöhungen der Notenbanken klettert die Gesamtkapitalisierung erstmals seit acht Monaten wieder über 3 Billionen US-Dollar. Selbst das Scheitern des US Clarity Act im Senat stoppt den Trend nicht. Krypto-Experte Markus Miller erklärt im Gespräch mit Richy Dittrich, warum der Bärenmarkt bereinigend gewirkt hat, wieso DeFi-Projekte wie Chainlink und Uniswap kräftig zulegen und wie Anleger die aktuelle Marktbreite und Regulierung einordnen sollten.