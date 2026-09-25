Die heftigen Schwankungen am Ölmarkt setzen sich fort und haben Brent zeitweise auf mehr als 103 US-Dollar getrieben. Nach dem kräftigen Anstieg am Donnerstag sorgen neue Berichte über Gespräche zwischen den USA und Iran am Freitag allerdings wieder für etwas Entspannung. Damit rückt die Straße von Hormus erneut in den Mittelpunkt der weiteren Ölpreisentwicklung.Brent steigt zeitweise über 103 Dollar Der Ölpreis hat seine Erholung seit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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