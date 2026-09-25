© Foto: Alex Brandon - APUS-Präsident Donald Trump empfing am Donnerstag den chinesischen Präsidenten Xi Jinping im Weißen Haus. Besonderen Gegenwind erfährt Trump dafür aus den eigenen Reihen.Den vollständigen Artikel lesen
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© Foto: Alex Brandon - APUS-Präsident Donald Trump empfing am Donnerstag den chinesischen Präsidenten Xi Jinping im Weißen Haus. Besonderen Gegenwind erfährt Trump dafür aus den eigenen Reihen.Den vollständigen Artikel lesen
US-Präsident Donald Trump empfing chinesischen Präsidenten Xi Jinping im Weißen Haus zu einem Staatsbesuch, bei dem Handel, künstliche Intelligenz und die strategische Rivalität beider Nationen im Fokus standen. Im Zentrum der Gespräche stand eine Einigung auf eine zweimonatige Verlängerung des Handelsabkommens, das ursprünglich im November ausgelaufen wäre. Diese Fristverlängerung soll beiden Seiten zusätzliche Zeit für weitere wirtschaftliche Prüfungen und Verhandlungen ermöglichen.