Wer einen Text am PC schreibt, greift normalerweise zu Standardschriftarten wie Times New Roman oder Arial. Wenn dir diese Optionen zu langweilig geworden sind, kannst du jetzt ganz eigene Kreationen aus den bekannten Schriftarten zusammenmischen. Times New Roman wurde 1931 für die Zeitung "The Times" entwickelt. Arial stammt hingegen aus dem Jahr 1982 und wurde für die Monotype Corporation, ein Unternehmen für digitale Schriftsätze für Unterhaltungselektronik, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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