Der Goldpreis bewegt sich am Freitag bei rund 4.286 US-Dollar je Feinunze, umgerechnet rund 3.760 Euro, und bleibt damit auf einem hohen Niveau. Hohe Ölpreise, Inflationsrisiken und die weitere Entwicklung der US-Zinsen sorgen gleichzeitig für neue Impulse. Damit treffen beim Edelmetall derzeit mehrere Faktoren aufeinander, die für die nächste größere Kursbewegung entscheidend werden könnten.Gold notiert bei rund 4.286 Dollar Gold bewegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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