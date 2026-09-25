© Foto: Uncredited - APUS-Präsident Trump will den Dieselexport der USA stoppen. Die Öllobby versucht, dies abzuwenden.
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US-Präsident Donald Trump erwägt eine Beschränkung der US-Diesel-Exporte, um vermutlich den steigenden Preisen im Vorfeld der Zwischenwahlen entgegenzuwirken. Die US-Öllobby reagierte mit starkem Widerstand und warnt vor Milliardenverlusten für die betroffenen Ölkonzerne, sollte die Maßnahme umgesetzt werden.