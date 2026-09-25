Börsennotierte Aktien haben sich erneut als Hauptanlagziel für zusätzliches Kapital etabliert

Private Märkte bleiben eine strategische Säule der Family-Office-Portfolios

Künstliche Intelligenz entwickelt sich vom Experimentstadium hin zur praktischen Umsetzung

Die Komplexität grenzüberschreitender Angelegenheiten nimmt zu, da Familien zunehmend internationaler werden

Die Nachfolge in der Führungsebene und die Vorbereitung der nächsten Generation sind nun unmittelbare Prioritäten und keine weit in der Zukunft liegenden Überlegungen mehr

Sehen Sie sich hier an, wie die Führungskräfte der Global Family Office Group von Citi Wealth die Ergebnisse des Berichts erörtern.

Citi Wealth hat heute seinen 2026 Global Family Office Report veröffentlicht, der einen Einblick in die Denkweise und das Verhalten der weltweit versiertesten Investoren bietet. Der Bericht wurde von der "Global Family Office Group" von Citi Wealth erstellt, die weltweit mit mehr als 1.900 Family Offices zusammenarbeitet. Die im Juni und Juli 2026 durchgeführte Umfrage gibt Aufschluss darüber, wie über 350 Family Offices in mehr als 40 Ländern mit neuen Herausforderungen in einer von Unsicherheit geprägten Zeit umgehen.

Die führenden Family Offices von heute entwickeln langfristige Strategien, die auf drei Schlüsselthemen basieren: Kapital, Kompetenz und Kontinuität. Sie investieren mit Zuversicht sie gehen bei ihren Investitionen zunehmend institutionell vor, handhaben Risiken immer ausgefeilter und bereiten sich gezielter auf die Zukunft vor. Außerdem räumen Familien der Führungsnachfolge und dem Generationswechsel mit neuer Dringlichkeit Priorität ein.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

Starke Performance trotz zunehmender Unsicherheit: Trotz schwankender makroökonomischer Indikatoren und geopolitischer Bedenken gaben fast 90 der Befragten eine positive Portfolio-Performance seit Jahresbeginn an, während 41 weiterhin Jahresrenditen von 7 bis 10 anstreben. Die Kunden sind optimistisch, aber nicht selbstgefällig, da moderate Renditeerwartungen mit Sorgen hinsichtlich Inflation, Zinssätzen und Finanzstabilität einhergehen. Langfristige Disziplin bleibt ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Risiken managen, ohne Chancen zu verpassen: Die jüngsten geopolitischen Entwicklungen stellten die Portfolios auf die Probe, lösten jedoch keine flächendeckenden Rückzüge aus. Family Offices vermieden eine umfassende Neupositionierung ihrer Portfolios und entschieden sich stattdessen für aktives Management, Absicherungsstrategien und gezielte Anpassungen. Mehr als 40 der Befragten nahmen keine wesentlichen Änderungen vor, während andere sich weiterhin konsequent darauf konzentrierten, die Widerstandsfähigkeit ihrer Portfolios zu verbessern, ohne ihre strategischen Ziele zu gefährden. Mit zunehmender Raffinesse im Risikomanagement setzen Family Offices auf eine aktive Strategie, die es ihnen ermöglicht, auch in Zeiten der Unsicherheit investiert zu bleiben.

Inflation als Sorgefaktor identifiziert: 2026 wurde die Inflation zu einem der wichtigsten Anliegen unter Family Offices, gefolgt von der Zinsentwicklung, der Stabilität des Finanzsystems und der Marktvolatilität. Handelsstreitigkeiten und Zölle, die bei den Befragten der Umfrage von 2025 noch ganz oben auf der Liste standen, verloren als Sorgefaktoren deutlich an Bedeutung. Family Offices legen den Schwerpunkt auf die strukturellen Faktoren der Vermögenssicherung. Kurzfristige Ertragsanlagen, hochwertige Engagements und inflationssensitive Diversifizierungsinstrumente werden in den kommenden Jahren eine wichtigere Rolle bei der Sicherung des realen Vermögens spielen.

Börsennotierte Aktien wieder an der Spitze: Die öffentlichen Märkte haben wieder an Dynamik gewonnen, da Anleger eine Kombination aus Wachstum, Liquidität und Flexibilität suchen. Fast die Hälfte der Befragten hat ihr Engagement in börsennotierten Aktien im Laufe des Jahres erhöht, wodurch diese zur wichtigsten Anlageklasse für neues Kapital wurden. Globale Aktien aus Industrieländern rangierten als beliebteste Anlageklasse für künftige Nettoallokationen. Die Portfolioallokationen blieben insgesamt gut diversifiziert, wobei viele Family Offices Positionen in Private Equity, festverzinslichen Wertpapieren und Barmitteln beibehielten. In einem Umfeld, in dem Renditen zunehmend von Fundamentaldaten statt von Bewertungsanstiegen getrieben werden, kommt der Qualität mehr denn je eine entscheidende Rolle zu.

Private Märkte bleiben zentral für das Wachstum: Private Märkte bleiben eine strategische Säule der Family-Office-Portfolios, wobei Private Equity erhebliches Kapital anzieht, Direktinvestitionen weiter zunehmen und Chancen in der Wachstumsphase starkes Interesse wecken. Allerdings werden Family Offices selektiver und legen größeren Wert auf Sourcing, Fachwissen und differenzierten Zugang. Vernetzung hat sich als Wettbewerbsvorteil herausgestellt.

Professionalisierung geht über das Investieren hinaus: Da organisatorische und operative Effektivität mittlerweile ebenso wichtig sind wie exzellente Anlageperformance, wenden die Befragten institutionelle Disziplinen auf breitere Family-Office-Funktionen an. Führungskräfte stellen Ressourcen für operative Planung, Nachfolgeplanung, Risikomanagement und Organisationsentwicklung bereit, mit dem Ziel, die Widerstandsfähigkeit und Kontinuität zu stärken.

KI wandelt sich vom Experiment zur Umsetzung: Family Offices setzen KI in den Bereichen Anlageanalyse, Informationsmanagement, Berichterstattung, Workflow-Automatisierung und Entscheidungsunterstützung ein. Da der Schwerpunkt eher auf Produktivität als auf der Erzielung von Alpha liegt, berichten sie von Vorteilen wie schnellerer Informationsverarbeitung, verbesserter Effizienz und erweiterten Due-Diligence-Fähigkeiten. Family Offices legen den Schwerpunkt zunächst auf Produktivität, bevor sie KI zur Steigerung der Anlagerenditen einsetzen, und stellen sicher, dass endgültige Entscheidungen weiterhin von erfahrenen Menschen getroffen werden.

Zunehmende Globalisierung führt zu höherer Komplexität: Familienvermögen wird zunehmend internationaler; 38 der Befragten erwarten, dass die Globalisierung von Familienvermögen in den nächsten fünf Jahren zunehmen wird. Da viele Befragte angeben, dass sich Vermögenswerte, Unternehmen und Familienmitglieder über mehrere Rechtsräume erstrecken, gewinnen Steuerkoordination, Vermögensstrukturierung, Einhaltung regulatorischer Vorschriften und grenzüberschreitende Planung als Aufgabenbereiche für Family Offices zunehmend an Bedeutung. Der Aufbau grenzüberschreitender Fachkompetenz wird unerlässlich sein, da die zunehmende globale Komplexität zu einem grundlegenden Aspekt des Familienvermögens wird.

Die Nachfolge wird zur unmittelbaren Priorität: Etwa ein Drittel der Befragten rechnet innerhalb der nächsten fünf Jahre mit Führungswechseln in ihrer Familie, ihrem Family Office oder ihrem Familienunternehmen. Als erhebliche Herausforderungen nennen die Befragten jedoch unklare Nachfolgepläne, unzureichende Vorbereitung der zukünftigen Führungskräfte und mangelnde Übereinstimmung hinsichtlich der Zukunftsvision. Die Nachfolgeplanung muss über die bloße Identifizierung zukünftiger Führungskräfte hinausgehen, um die Kontinuität der Familienwerte, den Zusammenhalt und die Unternehmensführung über Generationen hinweg zu gewährleisten. Die Förderung der nächsten Generation hat Priorität, da Bildungsprogramme, die Einbindung in die Unternehmensführung, die Zusammenarbeit mit Beratern und praktische Lernerfahrungen genutzt werden, um künftige Generationen vorzubereiten.

"Family Offices weltweit schaffen einen Ausgleich zwischen Überzeugung und Belastbarkeit, Chancen und Disziplin sowie Wachstum und verantwortungsvollem Umgang mit Vermögen", sagt Dawn Nordberg, Leiterin von Integrated Client Solutions und der Global Family Office Group bei Citi Wealth. "Als führende institutionelle Investoren setzen sie Kapital ein, bauen Kompetenzen auf und schaffen Kontinuität auf eine Weise, die künftige Generationen prägen wird. Wir sind bestrebt, unsere Family-Office-Kunden zu stärken, indem wir ihnen Klarheit und spezialisiertes Fachwissen bieten, um diese neue Ära zu meistern."

Alexandre Monnier, Leiter der Family-Office-Beratung bei Citi Wealth, fügte hinzu: "Da die Welt um uns herum immer komplexer wird, sind Family Offices in einer einzigartigen Position, um widerstandsfähige Portfolios aufzubauen, ihre Abläufe neu zu gestalten und sich so zu professionalisieren, dass ihre Familien ehrgeizige Ziele erreichen können. Indem wir die globale Reichweite und die umfassenden Kompetenzen von Citi nutzen, sind wir stolz darauf, mit Family Offices auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um ihnen dabei zu helfen, künftige Generationen vorzubereiten sowie Vermögen zu erhalten und zu vermehren."

Über die Umfrage

Die diesjährige Umfrage wurde im Juni 2026 im Rahmen des 11. jährlichen Family Office Leadership Summit von Citi Wealth initiiert. An der Veranstaltung nahmen über 150 Führungskräfte von Family Offices aus mehr als 25 Ländern teil, deren Familien im Durchschnitt über ein Nettovermögen von 2,1 Milliarden US-Dollar verfügten. Die aus rund 50 Fragen bestehende Umfrage wurde anschließend weltweit für den gesamten Kundenstamm von Family Offices geöffnet; im Juni und Juli 2026 antworteten 351 Kunden aus 41 Ländern.

Über die Global Family Office Group

Die Global Family Office Group von Citi Wealth betreut weltweit einzelne Family Offices, private Investmentgesellschaften und private Holdinggesellschaften, darunter Familienunternehmen und Stiftungen. Das Team bietet seinen Kunden umfassende Private-Banking- und Beratungsdienstleistungen, institutionellen Zugang zu globalen Anlagemöglichkeiten sowie Verbindungen zu einem Netzwerk gleichgesinnter Akteure.

Über Citi

Citi ist ein führender Bankpartner für Institutionen mit grenzüberschreitenden Anforderungen, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Vermögensverwaltung und eine geschätzte Privatkundenbank auf ihrem Heimatmarkt in den Vereinigten Staaten. Citi ist in mehr als 180 Ländern und Rechtsräumen tätig und bietet Unternehmen, Regierungen, Investoren, Institutionen und Privatpersonen eine breite Palette an Finanzprodukten und -dienstleistungen an.

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