Börse heute: Nasdaq legt trotz steigender Anleiherenditen zu | Ölpreis unter 100 Dollar

An den Finanzmärkten zeigt die Börse aktuell ein robustes Bild: Rund drei Stunden vor dem US-Handelsschluss notieren der S&P 500 und der Nasdaq 100 jeweils 0,5 - im Plus. Dies geschieht trotz eines massiven Anstiegs der US-Anleiherenditen auf ein 20-Jahres-Hoch. Auch die europäischen Märkte beendeten den Handelstag an der Börse heute im grünen Bereich: DAX und Euro Stoxx 50 legten jeweils um 0,5 - zu.

US-Konjunkturdaten: Gemischte Signale für die Märkte

Die neuesten Konjunkturdaten zeichnen ein differenziertes Bild der US-Wirtschaft:

Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter: Stagnierten überraschend (Erwartung: -0,3 - Vormonat: 1,1 - Dies deutet auf eine spürbare Verlangsamung der Dynamik hin.

Stagnierten überraschend (Erwartung: -0,3 - Vormonat: 1,1 - Dies deutet auf eine spürbare Verlangsamung der Dynamik hin. Kern-Auftragseingänge: Stiegen um 0,3 - (Prognose: 0,6 - Vormonat: 0,4 - was auf eine moderate Abkühlung der Investitionsnachfrage außerhalb der volatilen Kategorien schließt.

Stiegen um 0,3 - (Prognose: 0,6 - Vormonat: 0,4 - was auf eine moderate Abkühlung der Investitionsnachfrage außerhalb der volatilen Kategorien schließt. Uni-Michigan-Verbrauchervertrauen: Zeigte sich leicht verbessert. Das Verbrauchervertrauen stieg auf 48,1 Punkte, der Erwartungsindex auf 46.3 Punkte und der Index der aktuellen Lage auf 50,9 Punkte. Die 1-jährigen Inflationserwartungen lagen bei 4,6 - die 5-jährigen Erwartungen verharrten stabil bei 3,4 %.

Zins-Rekord: US-Renditen steigen auf Höchststand seit 2007

Ein wesentliches Thema an der Börse heute ist die Entwicklung am Anleihemarkt. Die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen (Treasuries) kletterten auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten:

10-jährige US-Rendite: Notiert über 5,2 %.

Notiert über 5,2 %. 5-jährige US-Rendite: Steigt erstmals seit 2007 über die Marke von 5,0 %.

Treiber dieser Entwicklung sind anhaltend hohe Energiepreise, das Risiko einer verfestigten Inflation sowie eine schwache 5-jährige US-Anleiheauktion. Dies schürt Erwartungen, dass die Federal Reserve (Fed) ihre geldpolitische Straffung fortsetzen könnte. Die höheren Kapitalmarktzinsen verteuern die Unternehmensfinanzierung und belasten vor allem die Bewertung zinssensitiver Wachstumsaktien....

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