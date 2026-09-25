~ Die Struktur mit zwei Tranchen und das "Investment-Grade"-Rating spiegeln eine ausgereifte Grundlage für die Verbriefung wider. ~

~ Die Transaktion war aufgrund der starken Nachfrage seitens institutioneller Anleiheinvestoren überzeichnet und wurde aufgestockt, ~

~ Der Abschluss unterstützt Abacus' Umstellung auf wiederkehrende, gebührenbasierte Umsätze. ~

Abacus Global Management, Inc. ("Abacus" oder das "Unternehmen") (NYSE: ABX), ist ein auf alternative Assets spezialisiertes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Schwerpunkt auf langlebigkeitsbasierte Vermögenswerte und individuelle Finanzplanung. Das Unternehmen gab heute den Abschluss einer aus zwei Tranchen bestehenden Verbriefung bekannt, die durch ein diversifiziertes Portfolio von Lebensversicherungspolicen besichert ist. Der Gesamtwert der Struktur beläuft sich auf über $400 Millionen, einschließlich der Class-A-Anleihen und Class-B-Anleihen sowie des Restzinses. Die Asset Backed Securities wurden von einer unabhängigen Ratingagentur mit einem Investment-Grade-Rating bewertet. Die Emission war überzeichnet und wurde aufgrund der hohen Nachfrage seitens der Anleger aufgestockt.

Abacus beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Transaktion zur Erlangung neuer Versicherungsverträge sowie zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke zu verwenden. Insbesondere jedoch soll das Asset Management erweitert werden. Im Rahmen der Transaktion wurden über ein spezielles Kaufvehikel Anleihen mit Investment-Grade ausgegeben, die durch einen Pool von Versicherungsverträgen besichert sind, die das Unternehmen weiterhin über seine verbundenen Unternehmen betreut. Die Verbriefung erweitert das verwaltete Vermögen und treibt die Umstellung des Unternehmens auf wiederkehrende Erträge aus Gebühren anstelle aus einzelnen Transaktionen voran. Über seine integrierte Plattform für die Vermittlung, das Underwriting und die Verwaltung kann das Unternehmen diese Assets direkt mit den institutionellen Kapitalmärkten verknüpfen.

Elena Plesco, Chief Investment Officer, erklärte: "Hierbei handelt es sich um eine Plattformstrategie, nicht um eine Finanzierungsstrategie. Indem wir Longevity-Assets in Formaten bündeln, die institutionelle Anleger im Bereich festverzinslicher Wertpapiere halten können, erweitern und diversifizieren wir unsere Anlegerbasis, vertiefen die unserer Asset-Gruppe zur Verfügung stehenden Vertriebskanäle und bauen eine dauerhafte, auf Verwaltungsgebühren basierende Ertragsbasis auf. Dabei erstellen wir mehrmals im Jahr eine Bilanz."

Jay Jackson, Chairman und Chief Executive Officer, fügte hinzu: "Dies ist die bislang umfangreichste Verbriefung für Abacus. Das Investment-Grade-Rating und die Nachfrage seitens institutioneller Anleger bestätigen etwas, woran wir schon seit langem glauben. Unter den weltweit bedeutendsten Käufern von festverzinslichen Wertpapieren gibt es einen großen Markt für auf Longevity basierende Vermögenswerte. Diese Bestätigung ist genauso wichtig wie die Transaktion selbst und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich möchte mich auch beim gesamten Abacus-Team für die Arbeit bedanken, die diesen Abschluss ermöglicht hat."

Die Schuldverschreibungen wurden in den Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung an akkreditierte Anleger unter Berufung auf Abschnitt 4(a)(2) des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") angeboten und verkauft. Die Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und gilt nicht als Angebot, Aufforderung oder Verkauf in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung (sowie mündliche Äußerungen zu den Themen dieser Pressemitteilung), die keine vergangenen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse und unterliegen einer Reihe von Unsicherheiten und Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen, wobei viele dieser Faktoren außerhalb der Kontrolle von Abacus liegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem folgende Aussagen: die finanziellen und operativen Aussichten von Abacus; die operativen und finanziellen Strategien von Abacus, einschließlich geplanter Wachstumsinitiativen und der daraus resultierenden Vorteile; die Fähigkeit von Abacus, diese Strategien erfolgreich umzusetzen, sowie die daraus erwarteten Ergebnisse; Prognosen zu künftigen Erträgen und dem erwarteten Kapital; die Fähigkeit von Abacus, künftige Cashflows zu generieren; Zeitpläne und Zeitpunkte für Verbriefungen; die künftige Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Abacus; sowie die Zuverlässigkeit der Fondsstrukturen des Unternehmens und das entsprechende Marktvertrauen und die entsprechenden Markterwartungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen durch Begriffe wie "glauben", "prognostizieren", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "voraussehen", "Ziele", "Aussichten", "wird", "würde", "wird fortgesetzt", "wird wahrscheinlich dazu führen" und ähnliche Ausdrücke (einschließlich der Verneinungsformen dieser Wörter oder Ausdrücke) gekennzeichnet.

Abacus ist zwar der Ansicht, dass die Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse angemessen sind, weist jedoch darauf hin, dass die Vorhersage bestimmter wichtiger Faktoren, die die zukünftige Geschäftsentwicklung oder die Ergebnisse des Unternehmens beeinflussen könnten, mit inhärenten Schwierigkeiten verbunden ist. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen, gehören unter anderem: die potenziellen Auswirkungen unserer Geschäftsbeziehungen, einschließlich derjenigen zu unseren Mitarbeitern, Kunden und Wettbewerbern; Veränderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftsbedingungen, einschließlich Veränderungen auf den Finanzmärkten; politische Instabilität sowohl in den USA als auch im Ausland, einschließlich politischer Gewalt, Terrorismus und Krieg; eine Schwäche oder nachteilige Veränderungen des Aktivitätsniveaus in unserer Branche oder den Branchen unserer verbundenen Unternehmen, die unter anderem durch hohe oder steigende Zinssätze oder eine schwache US-Wirtschaft verursacht werden können; erheblicher Wettbewerb, dem unsere operativen Tochtergesellschaften ausgesetzt sind; die Einhaltung umfangreicher staatlicher Vorschriften; das Verfehlen der Anlageziele von Abacus; die Unfähigkeit, Kapital zu günstigen Konditionen oder überhaupt zu beschaffen sowie die Wirksamkeit des Kontrollumfelds von Abacus, einschließlich der Aufdeckung von Kontrollmängeln.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zudem den Risikofaktoren, zukunftsgerichteten Aussagen sowie Herausforderungen und Unsicherheiten, die in den von Abacus von Zeit zu Zeit bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Dokumenten dargelegt sind, darunter der Jahresbericht auf Formular 10-K, die Quartalsberichte auf Formular 10-Q sowie nachfolgende periodische Berichte. In diesen Unterlagen werden weitere wichtige Risiken und Unsicherheiten aufgezeigt und erörtert, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Abacus warnt davor, sich in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Abacus übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Abacus gibt keine Zusicherung, dass es seine Erwartungen erfüllen wird.

Hinweis zu Risiken: Alle Anlage- und Handelsaktivitäten mit Wertpapieren bergen das Risiko eines Kapitalverlusts. Anleger sollten die Emissionsunterlagen sorgfältig prüfen und sich hinsichtlich der Eignung der Anlagen von ihren eigenen Rechts-, Steuer- und Finanzberatern beraten lassen. Kreditratings stellen keine Empfehlungen zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren dar und können von der jeweiligen Ratingagentur jederzeit geändert oder zurückgezogen werden.

Über Abacus

Abacus Global Management (NYSE: ABX) ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Verwaltung alternativer Vermögenswerte, datengestützte Vermögenslösungen, technologische Innovationen und Dienstleistungen für institutionelle Kunden spezialisiert hat. Mit dem Schwerpunkt auf Longevity Assets und individuelle Finanzplanung nutzt Abacus eigene Datenanalysen und jahrzehntelange Branchenerfahrung, um innovative Lösungen anzubieten, die die finanziellen Ergebnisse für Privatpersonen und Institutionen weltweit optimieren.

Mehr erfahren Sie unter: www.abacusgm.com.

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