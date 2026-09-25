Um in einer reizüberfluteten Welt den Fokus zu behalten, suchen viele nach Wegen zur mentalen Optimierung. Nun zeigen wissenschaftliche Daten, dass eine alltägliche Gewohnheit tiefgreifende anatomische Anpassungen im Kopf auslösen kann. Ein Team von Wissenschaftler:innen der britischen Universität Cambridge hat in einer umfassenden Übersichtsarbeit die neurologischen Auswirkungen des Lesens untersucht. Wie in einer im Fachjournal Psychological Medicine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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