München (ots) -Lange war er verletzt, zehn Monate ohne Tor - heute Abend hat die Wartezeit von Jannik Mause endlich ein Ende! Der Angreifer von Fortuna Köln erzielt beim Sieg in Havelse als Joker das 2:1 und bereitet den 3:1-Endstand durch Enzo Wirtz vor. "Perfekter Freitagabend", fasst Mause zusammen und reflektiert: "Ich war neun Monate raus, habe mit der Verletzung überhaupt nicht trainiert. Jetzt ohne Vorbereitung reinzustarten, ist natürlich sehr, sehr schwer. [...] Man sieht es in den letzten Minuten, dass immer noch Körner fehlen. Dann muss man der Mannschaft danken, dass sie die Meter für mich mitmachen." Mause zahlt es zurück - auch seinem Coach Matthias Mink, der goldrichtig einwechselt. Der Fortuna-Trainer betont: "Hinten raus haben wir Qualität eingewechselt und zugeschlagen." Mink erklärt den Fahrplan, um Mause peu à peu mehr Spielzeit zu geben: "Er hat wieder ein paar Minuten mehr gesammelt als in den letzten zwei Spielen. Wenn man ihn weiterhin so aufbaut, sieht man, was für eine Qualität man von ihm erwarten kann. Deswegen haben wir ihn verpflichtet."Die Fortuna ist mit 9 Punkten aus 7 Spielen nun der beste Aufsteiger. Havelse bleibt hingegen Schlusslicht - trotz einer "sehr, sehr guten 2. Halbzeit", wie Trainer Samir Ferchichi findet: "Wir sind deutlich wacher in die 2. Halbzeit gekommen, waren maximal spielbestimmend. Ich muss sagen, dass der Gegner bis auf die Tore gar nicht mehr stattgefunden hat. Wir hatten eine Ecke, wo wir erst den Pfosten treffen und dann in der zweiten Aktion eine eigene Idee haben in der Restverteidigung. Das sind dann die Unterschiede, wieso man mit 1:3 vom Platz geht und sich fragt: 'Wieso eigentlich?'"Bemerkenswert: Trotz der Enttäuschung ob der Niederlage verteilt Ferchichi ein Sonderlob für Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer: "Eine Sache ist mir wichtig: Es war eine sensationelle Schiedsrichterleistung! [...] Das war für mich mit die beste Leistung, die ich bisher in dieser Liga gesehen habe. Darum Hut ab und ein großes Kompliment an die Schiedsrichterin, die das sehr, sehr, sehr gut geleitet hat!"Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips vom Nachholspiel der 3. Liga. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's in der 3. Liga nach der Länderspielpause am Freitag, 9. Oktober. Dann empfängt Preußen Münster Rot-Weiss Essen zum Topspiel - ab 18.30 Uhr live bei MagentaSport.3. Liga | Nachholspiel, 7. Spieltag: TSV Havelse - Fortuna Köln 1:3 | Kölner Edeljoker Jannik Mause und Enzo Wirtz treffen! Havelse bleibt Schlusslicht, Fortuna Köln nun bester AufsteigerMatthias Mink, Trainer Fortuna Köln: "In der 2. Halbzeit hat sich das Spiel ein bisschen gedreht. Aber hinten raus haben wir Qualität eingewechselt und zugeschlagen. Das ist etwas, was es in diesem Spiel mal braucht."Mink über Jannik Mauses erlösendes Tor: "Ein ganz wichtiger Tag für ihn - auch im Hinblick auf die Mannschaft, auch im Hinblick auf das Thema, körperlich in eine gute Situation zu kommen. Er hat wieder ein paar Minuten mehr gesammelt als in den letzten zwei Spielen. Wenn man ihn weiterhin so aufbaut, sieht man, was für eine Qualität man von ihm erwarten kann. Deswegen haben wir ihn verpflichtet."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RnB1WjVUS2Q5N0doV3lqQ2FxYzc2MUlZeHVQSCtKTklZSnJhMDBBd0R3MD0=Matchwinner Jannik Mause, Fortuna Köln: "Für uns ist das ein sehr wichtiges Spiel gewesen. Da müssen wir nicht drumherum reden, dass Havelse für uns ein Gradmesser war, wo es für uns hingeht vor den wichtigen Spielen gegen Saarbrücken und Essen. Super, dass wir am Ende das Spiel gewinnen, dass ich treffe. Perfekter Freitagabend!"Mause reflektiert seinen langen Weg zurück auf den Fußballplatz: "Ich war neun Monate raus, habe mit der Verletzung überhaupt nicht trainiert. Jetzt ohne Vorbereitung reinzustarten, ist natürlich sehr, sehr schwer. Man merkt immer, dass so eine Trainingswoche sehr guttut, dass immer mehr Luft kommt zum Wochenende hin. Man sieht es in den letzten Minuten, dass immer noch Körner fehlen. Dann muss man der Mannschaft danken, dass sie die Meter für mich mitmachen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZEFOYy8xemxmem82akdYN0M3eWtZdks3ZjRDV2QrenE1TnJwL2tlYU5KUT0=Samir Ferchichi, Trainer TSV Havelse: "Wir sind deutlich wacher in die 2. Halbzeit gekommen, waren maximal spielbestimmend. Ich muss sagen, dass der Gegner bis auf die Tore gar nicht mehr stattgefunden hat. Wir hatten eine Ecke, wo wir erst den Pfosten treffen und dann in der zweiten Aktion eine eigene Idee haben in der Restverteidigung. Das sind dann die Unterschiede, wieso man nach einer sehr, sehr guten 2. Halbzeit mit 1:3 vom Platz geht und sich fragt: 'Wieso eigentlich?'"Aus freien Stücken hat Ferchichi noch ein Sonderlob für Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer übrig: "Eine Sache ist mir wichtig: Es war eine sensationelle Schiedsrichterleistung! Das muss ich ganz klar sagen. Das Spiel jederzeit im Griff gehabt. Das war für mich mit die beste Leistung, die ich bisher in dieser Liga gesehen habe. Darum Hut ab und ein großes Kompliment an die Schiedsrichterin, die das sehr, sehr, sehr gut geleitet hat!"Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UDVIclZDdlZHY2E2a0V1VEw5bTI5UUFsNXppQVdlck5LWno0TWwrQjF1dz0=Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga | 8. SpieltagFreitag, 09.10.2026ab 18.30 Uhr: Preußen Münster - Rot-Weiss EssenSamstag, 10.10.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Jahn Regensburg - TSV Havelse, Fortuna Köln - 1. FC Saarbrücken, SV Meppen - VfB Stuttgart II, Sonnenhof Großaspach - SV Waldhof Mannheim, Würzburger Kickers - Hansa Rostockab 16.15 Uhr: MSV Duisburg - TSG Hoffenheim IISonntag, 11.10.2026ab 13.15 Uhr: FC Ingolstadt 04 - SV Wehen Wiesbadenab 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - Viktoria Kölnab 19.15 Uhr: Fortuna Düsseldorf - SC VerlGoogle Pixel Frauen-Bundesliga | 6. SpieltagFreitag, 02.10.2026ab 18.15 Uhr: Bayer Leverkusen - SV Werder BremenSamstag, 03.10.2026ab 13.45 Uhr: RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05ab 15.45 Uhr: 1. FC Köln - SC Freiburgab 17.25 Uhr: Eintracht Frankfurt - FC Bayern MünchenSonntag, 04.10.2026ab 13.30 Uhr: VfL Wolfsburg - Hamburger SVab 15.45 Uhr: VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlinab 18.15 Uhr: 1. FC Nürnberg - TSG HoffenheimPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6359416