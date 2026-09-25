Führende Köpfe der KI-Branche warnen zunehmend vor den existenziellen Risiken ihrer eigenen Produkte. Die abstrakten Warnungen vor einer Auslöschung der Menschheit lassen sich demnach in fünf konkrete Stufen unterteilen. Anfang September 2026 verließ der Forscher Jacob Coxon das KI-Unternehmen Anthropic aus dem US-amerikanischen San Francisco mit der ausdrücklichen Warnung, die derzeitige Technologieentwicklung könne die Menschheit auslöschen. Auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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