Neuer, vernetzter Hyaluronsäure-Füllstoff ersetzt Saypha Volume Lidocaine, wodurch Ärzten eine vielseitigere Lösung sowohl für den Volumenaufbau im mittleren Gesicht als auch für die Nasolabialfalten geboten wird.

Croma-Pharma führt Saypha Volume Prime Lidocaine, ein dermaler Füllstoff auf Basis von vernetzter Hyaluronsäure, der Saypha Volume Lidocaine innerhalb des Saypha-Portfolios des Unternehmens ersetzt. Das neue Produkt bietet Ärzten eine vielseitigere Lösung mit erweiterten Indikationen sowohl für den Volumenaufbau in der mittleren Gesichtspartie als auch für die Nasolabialfalten. Das Produkt wird durch aussagekräftige klinische Daten gestützt.1,2

Saypha Volume Prime Lidocaine war nachweislich gegenüber dem Vergleichspräparat a nicht unterlegen in einer randomisierten, im Hinblick auf Probanden und Auswerter blinden, kontrollierten, multizentrischen Nichtunterlegenheitsstudie mit Parallelgruppenvergleich, an der fast 500 Patienten teilnahmen.2 In der klinischen Bewertung zeigt sich eine hohe Patientenzufriedenheit hinsichtlich einer verbesserten Fülle, Glätte und Kontur im Mittelgesicht, was mit einem rheologischen Profil übereinstimmt, das darauf ausgelegt ist, im beweglichen Mittelgesicht für mehr Volumen zu sorgen.b,2

Mit Saypha Volume Prime Lidocaine baut Croma-Pharma sein Produktportfolio weiter aus. Dies spiegelt das langjährige Engagement des Unternehmens für wissenschaftliche Exzellenz und kontinuierliche Produktinnovation wider. Fachkräfte im Gesundheitswesen und ihre Patienten verfügen so über eine zuverlässige, evidenzbasierte Lösung aus einer vertrauenswürdigen Quelle.

Die Umstellung beginnt Ende September 2026 und wird schrittweise in den einzelnen Märkten vollzogen, wobei die jeweiligen lokalen Zulassungsfristen zu beachten sind.

A. Saypha Volume Prime Lidocaine erwies sich in Woche 24 im Vergleich zu JuvédermVoluma XC als nicht unterlegen, wobei die Ansprechraten bei 87,9 bzw. 83,9 lagen und das vordefinierte Nichtunterlegenheitskriterium erfüllt wurde. https://clinicaltrials.gov/ NCT05386030. B. >85 der Probanden gaben an, in Woche 4 nach der ersten Behandlung mit Saypha mit der Glätte, Fülle und Kontur ihres Mittelgesichts zufrieden zu sein.Die Zufriedenheit mit Saypha Volume Prime Lidocaine blieb auch in den Wochen 24 und 48 hoch (>65%), basierend auf den FACE-Q-Fragebögen "Zufriedenheit mit dem Ergebnis" und "Zufriedenheit mit den Wangen". FACE-Q ist eine in den USA eingetragene Marke des Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 1275 York Avenue, New York, NY10065. 1 Gebrauchsanweisung (IFU). 2 Vorhandene Daten

Über Croma-Pharma GmbH

CROMA-PHARMA ist ein Global Player und Herausforderer auf dem dynamisch wachsenden Markt für minimalinvasive ästhetische Behandlungen und einer der führenden europäischen Hersteller von hochwertigen Hyaluronsäure-Spritzen (HA). Croma-Pharma wurde 1976 von dem Apotheker-Ehepaar Gerhard und Karin Prinz gegründet und hat sich von einer Familienapotheke zu einem weltweit tätigen österreichischen Unternehmen mit Hauptsitz in der Nähe von Wien entwickelt, wo es auch seine hochmoderne, vollautomatisierte HA-Produktionsanlage betreibt. Das Unternehmen beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte in über 80 Ländern weltweit. Croma-Pharma bietet ein umfassendes und innovatives Portfolio im Bereich der ästhetischen Medizin, das alle wichtigen Behandlungskategorien der minimalinvasiven ästhetischen Medizin abdeckt. Das Sortiment umfasst Botulinumtoxin, eine breite Auswahl an Hyaluronsäure-Füllstoffen, Lifting-Fäden (PDO-Fäden), Polynukleotid-Injektionspräparate, HA-Skin-Booster, Hautpflegeprodukte sowie das Medizinprodukt "autologes PRP I Fluid-PRF". Mit diesem ganzheitlichen Ansatz bietet Croma-Pharma Fachleuten der ästhetischen Medizin und ihren Patienten sichere, wirksame und zuverlässige Lösungen aus einer einzigen vertrauenswürdigen Quelle. Im Jahr 2026 überschritt das Unternehmen die Marke von 130 Millionen produzierten Spritzen und festigte damit seine Position als einer der führenden HA-Hersteller Europas. Aufbauend auf seiner Tradition in der Orthopädie und Augenheilkunde kehrt Croma-Pharma im Jahr 2026 auf den Orthopädiemarkt zurück, was eine strategische Expansion über den ästhetischen Bereich hinaus darstellt und die Position bei medizinischen Anwendungen weiter stärkt.

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