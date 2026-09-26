Die Abnahmevereinbarung verbindet die 3,3-GW-Pipeline von Digital Reef im Bereich Rechenzentren mit Umweltressourcen aus mehr als 30 Millionen Hektar Amazonas-Regenwald in ganz Südamerika, wo Oreasoc Agriculture direkt vor Ort gemeinsam mit lokalen Gemeinschaften daran arbeitet, nachhaltige Wirtschaftssysteme zu entwickeln und deren Territorien zu schützen. Die digitale MRV-Technologie von Xange.com überwacht sowohl die Rechenzentren als auch den Regenwald.

Im Rahmen der Climate Week NYC unterzeichnen Digital Reef und Oreasoc Agriculture Inc. eine Abnahmevereinbarung, die die 3,3-GW-Pipeline von Digital Reef für Rechenzentren mit Umweltressourcen von mehr als 30 Millionen Hektar südamerikanischem Amazonas-Regenwald verknüpft. Damit wird der ökologische Fußabdruck des Wachstums im Bereich der Rechenzentren durch den Schutz und die Wiederherstellung des Regenwaldes gemindert, wobei Oreasoc gemeinsam mit lokalen Gemeinschaften daran arbeitet, die Artenvielfalt zu schützen, nachhaltige Wirtschaftssysteme zu entwickeln und deren Lebensräume zu sichern.

Xange.com wird zum digitalen MRV-Technologiepartner ernannt, um die Rechenzentren und den Regenwald zu überwachen, in denen Digital Reef von Oreasoc generierte, verifizierte Umweltgutschriften erwerben wird. Damit wird die Entwicklung kohlenstoffarmer Rechenzentren unterstützt, deren ökologischer Fußabdruck durch den Schutz hochintegrierter natürlicher Ökosysteme im gesamten südamerikanischen Amazonasgebiet gemindert wird, während gleichzeitig eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung vorangetrieben wird.

Die Nachfrage nach KI und Rechenzentren treibt ein rasantes Wachstum voran. Die Internationale Energieagentur prognostiziert, dass sich der weltweite Strombedarf von Rechenzentren bis 2030 auf rund 945 TWh mehr als verdoppeln wird. Diesem Wachstum sollte durch Emissionsminderung begegnet werden, wobei der Schwerpunkt auf Energie- und Wassereinsparung sowie Effizienz liegt. Emissionen, die noch nicht vollständig vermieden werden können, lassen sich durch den Erwerb verifizierter Umweltgutschriften mindern, die von Oreasoc und den lokalen Gemeinschaften generiert werden, die den Regenwald im südamerikanischen Amazonasgebiet schützen einem der weltweit größten natürlichen Kohlenstoffspeicher und einem Eckpfeiler der globalen Klimastabilität.

Xange.com stellt die Technologie für eine transparente Emissionsbilanzierung über die gesamte Lebensdauer von Rechenzentren von der Planung über den Bau bis zum Betrieb sowie für die Überwachung von Regenwäldern bereit:

Xange.ai: dMRV für Rechenzentren verwaltet die Leistungsdaten von der Planung bis zum Betrieb und erfasst dabei den Energie- und Wasserverbrauch sowie die Emissionen.

Xange.com Polaris: dMRV für Umweltdaten, das Satelliten- und Bodendaten aus geschützten Regenwaldgebieten erfasst, um die generierten Umweltwerte zu verifizieren.

"Der Amazonas kann nicht warten. Da sich der Planet von Jahr zu Jahr weiter erwärmt, wird die Notwendigkeit, diese Wälder zu schützen, immer dringlicher", sagte Héctor José Orea Pulido, Gründer von Oreasoc Agriculture Inc. "Langfristiges Klimakapital ist für den Naturschutz in dieser Größenordnung unverzichtbar. Das Wachstum der KI schafft genau diesen Bedarf, wobei die Vereinbarung mit Digital Reef einen Teil davon für den Schutz der Wälder im südamerikanischen Amazonasgebiet einsetzt, was zur Klimastabilität beiträgt und gleichzeitig den Bedürfnissen des Planeten sowie denen des KI-Sektors gerecht wird."

"Die Nachfrage nach KI und Rechenzentren treibt ein beispielloses Wachstum voran, und damit auch deren Energie- und Flächenverbrauch. Die Betreiber stehen unter zunehmendem Druck seitens Investoren, Kunden und Regulierungsbehörden, diese Auswirkungen zu messen und zu mindern", sagte Piers Slater, Gründer von Digital Reef. "Die Umweltauswirkungen der KI stehen zu Recht im Fokus der Aufmerksamkeit, während die KI unserer Ansicht nach für das Wachstum sowohl der Industrie- als auch der Entwicklungsländer von entscheidender Bedeutung ist. Diese Vereinbarung bietet einen Weg, wie die KI- und Datenwirtschaft weiter ausgebaut werden kann und gleichzeitig der Schutz unseres Planeten für künftige Generationen finanziell abgesichert wird."

Er fuhr fort: "Diese Lösung bietet Entwicklern und Unternehmen eine Möglichkeit zur nachhaltigen Errichtung von Rechenzentren in Europa sowie in Afrika, dem Nahen Osten, Südamerika und Asien Regionen, in denen der durch KI getriebene Bedarf an Rechenleistung und das damit verbundene Wachstum besonders groß sind und in denen die Verringerung des ökologischen Fußabdrucks der digitalen Infrastruktur ebenso wichtig ist wie deren Aufbau. Der Technologiesektor kann eine nachhaltige Zukunft für die Menschen, den Planeten und den Wohlstand finanzieren."

"Nachhaltige Rechenleistung ist für die IT-Revolution von entscheidender Bedeutung", sagte Esteban van Goor, Gründer von Xange.com. "Gemeinsam mit Digital Reef und Oreasoc bieten wir Rechenzentren eine transparente Möglichkeit, ihre Auswirkungen zu messen und zu mindern. Xange.ai erfasst Daten direkt an der Quelle in den Bereichen Energie, Wasser, Abwärme und Lebensmittelproduktion, um Kosten zu senken, während Xange.com Polaris langfristige Forstprogramme und die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung überwacht."

Über Oreasoc Agriculture

Oreasoc Agriculture Inc., ein Unternehmen der Oreasoc Group (www.oreasocagriculture.com), hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida, und engagiert sich für den Schutz von Ökosystemen sowie die nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung im südamerikanischen Amazonasgebiet.

Der Unternehmensbereich "Forstwirtschaft und Biodiversität" arbeitet vor Ort eng mit den Gemeinden zusammen, die mehr als 30 Millionen Hektar des südamerikanischen Amazonasgebiets bewohnen und schützen. Dabei unterstützt er die Entwicklung nachhaltiger lokaler Wirtschaftssysteme und fördert gleichzeitig den Schutz des Regenwaldes, die Erhaltung der Artenvielfalt sowie den langfristigen Erhalt ihrer Lebensräume.

Über Digital Reef

Digital Reef (www.digital-reef.io), der Geschäftsbereich für digitale Infrastruktur des in London, Großbritannien, ansässigen Unternehmens Reef Origin, entwickelt eine globale Pipeline für Rechenzentren mit einer Gesamtleistung von 3,3 GW, die Ökosysteme schafft, in denen nachhaltige digitale Infrastruktur, saubere Energie, Nahrungsmittel, Wasser, Industrie, Gemeinschaft und ökologische Infrastruktur gemeinsam untergebracht sind ganz im Sinne der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.

Über Reef Origin

Reef Origin (www.reeforigin.com) ist ein weltweit tätiger, auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Entwickler und Investor in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur und Technologie mit einer Projektpipeline im Unternehmenswert von über 40 Mrd. US-Dollar.

Über Xange.com

Xange.com International Holding S.à r.l. (www.xange.com) ist ein in Luxemburg ansässiges Unternehmen für Umweltinformationssoftware und Marktinfrastruktur, das Regierungen und Unternehmen digitale MRV-Systeme, Lösungen für die Marktinfrastruktur, Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie die Teilnahme am Umweltmarkt gemäß Artikel 6 anbietet.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zu Projektpipelines und den erwarteten ökologischen Auswirkungen der Vereinbarung. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen wider und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, darunter behördliche Genehmigungen, Marktbedingungen und die Projektumsetzung. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Investition dar.

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