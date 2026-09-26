Metas neuer KI-Agent Muse kann zwei Wochen nach seinem Start bereits mit mehr als 2.000 Anwendungen interagieren. JPMorgan hält langfristig sogar Milliarden Nutzer für möglich und hebt das Kursziel für die Meta-Aktie auf 920 US$ an. Entscheidend ist jedoch nicht allein die Reichweite: Muse könnte für Meta erstmals ein großes Geschäft jenseits der klassischen Onlinewerbung schaffen. Der Vertriebsvorteil ist gewaltig Muse beantwortet nicht nur Fragen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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