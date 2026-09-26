Die Gruppe wurde für die Stärke ihres globalen institutionellen Ökosystems sowie für ihren Beitrag zur Innovation auf den Finanzmärkten und für ihr gesellschaftliches Engagement gewürdigt

Die MultiBank Group, eines der weltweit größten Finanzderivate-Unternehmen, wurde im Rahmen ihrer Teilnahme an der Forex Expo Dubai 2026, die am 22. und 23. September im Dubai World Trade Centre stattfand, mit zwei Auszeichnungen geehrt.

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MultiBank Group was named "Best Global Institutional Financial Ecosystem of the Year" and received the award for "Excellence in Global Financial Markets Innovation and Community Impact."

Der Konzern wurde zum "Best Global Institutional Financial Ecosystem of the Year" gekürt und erhielt die Auszeichnung für "Excellence in Global Financial Markets Innovation and Community Impact

Mit der ersten Auszeichnung wurden die Stärke und die Bandbreite des globalen institutionellen Angebots der MultiBank Group gewürdigt, das Handel, Liquidität, Technologie, Infrastruktur, Auftragsausführung, Marktzugang und maßgeschneiderte Kundenlösungen in einem integrierten Finanzökosystem vereint.

Mit der zweiten Auszeichnung wurden die kontinuierlichen Investitionen der Gruppe in Innovationen auf den Finanzmärkten gewürdigt, darunter die Entwicklung fortschrittlicher Technologien, Produkte und Infrastruktur, sowie ihr Beitrag zur finanziellen Bildung, zur Zugänglichkeit und zur allgemeinen Entwicklung der Branche.

Naser Taher, Gründer und Vorsitzender der MultiBank Group, sagte: "Es ist uns eine Ehre, diese beiden Auszeichnungen auf der Forex Expo Dubai 2026 entgegenzunehmen. Sie spiegeln unser Engagement für den Aufbau eines umfassenden Finanzökosystems wider, das durch fortschrittliche Technologie, eine solide Infrastruktur und aufsichtsrechtliche Kontrolle gestützt wird. Seit unserer Gründung im Jahr 2005 konzentrieren wir uns darauf, unseren Kunden auf den globalen Märkten zuverlässige Lösungen anzubieten und gleichzeitig einen positiven Beitrag zur weiteren Entwicklung der Finanzdienstleistungsbranche zu leisten."

Abgesehen von den Auszeichnungen bot die Forex Expo Dubai 2026 der MultiBank Group eine wertvolle Plattform, um mit bestehenden und potenziellen Kunden, Partnern, Händlern und Fintech-Experten in Kontakt zu treten.

Während der zweitägigen Veranstaltung stellte die Gruppe ihr umfassendes Dienstleistungs- und Produktangebot vor, erörterte die sich wandelnden Anforderungen der Kunden und lotete Möglichkeiten für eine zukünftige Zusammenarbeit aus. Die Veranstaltung bot zudem die Gelegenheit, die Beziehungen zur Branche zu festigen, wertvolle neue Kontakte zu knüpfen und sich mit Marktteilnehmern auszutauschen. Zusammen mit den beiden Auszeichnungen spiegelte die erfolgreiche Teilnahme die starke Marktpräsenz der MultiBank Group sowie das anhaltende Interesse an ihrem globalen Finanzökosystem wider.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die MultiBank Group, die 2005 in Kalifornien, USA, gegründet wurde, ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten, betreut über 4 Millionen Kunden in 100 Ländern und verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen von mehr als 35 Milliarden US-Dollar. Die Gruppe, die für ihre innovativen Handelslösungen, ihre konsequente Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und ihren hervorragenden Kundenservice bekannt ist, bietet eine breite Palette an Brokerage-Dienstleistungen und Vermögensverwaltungslösungen an. Das Unternehmen wird auf fünf Kontinenten von mehr als 18 der weltweit renommiertesten Finanzaufsichtsbehörden reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Gruppe bieten eine Hebelwirkung von bis zu 1000:1 für eine breite Palette von Produkten, darunter Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group hat über 80 Finanzauszeichnungen erhalten, mit denen ihre herausragenden Leistungen im Handelsbereich und die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften gewürdigt wurden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der MultiBank Group.

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