Bauzinsen über vier Prozent, strengere Banken, weniger Kredit für schlecht gedämmte Häuser: Der Traum vom Eigenheim wird teurer. Doch ein Experte warnt vor einem Fehler, den viele Eigentümerinnen und Eigentümer machen. Wer ein Haus oder eine Wohnung finanzieren will, muss tiefer in die Tasche greifen. Zehnjährige Baukredite kosten laut dem Vermittler Interhyp derzeit knapp 4,2 Prozent. Wie stark das ins Geld geht, rechnet der Geldratgeber Finanztip vor: Bei einem Kredit über 300.000 Euro steige die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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