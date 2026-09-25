Le 25 septembre/September 2026The common shares of Tiger Financial Services Inc. have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.Tiger Financial Services Inc. is a fintech and digital banking company that provides AI-powered digital banking payments, solutions designed to empower small businesses in SE Asia.__________________________Les actions ordinaires de Tiger Financial Services Inc. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.Tiger Financial Services Inc. est une entreprise fintech et de banque digitale qui fournit des paiements bancaires numériques alimentés par l'IA, des solutions conçues pour aider les petites entreprises en Asie du Sud-Est.Issuer/Émetteur: Tiger Financial Services Inc.Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinairesSymbol(s)/Symbole(s): BANQNV Issuer/Émetteur non Émergent: No/NonNumber of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 52 500 000Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservéspour émission: 14 421 230CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 88676A 10 5ISIN: CA 88676A 10 5 7Boardlot/Quotité: 500Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDNListing Date/Date de l'inscription: Le 28 SEPT 2026Other Exchanges/Autres marches: N/AFiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 30 septembre/SeptemberTransfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust CorporationThe Exchange is accepting Market Maker applications for BANQ. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.