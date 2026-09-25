Le 25 septembre/September 2026
The common shares of Tiger Financial Services Inc. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.
Tiger Financial Services Inc. is a fintech and digital banking company that provides AI-powered digital banking payments, solutions designed to empower small businesses in SE Asia.
__________________________
Les actions ordinaires de Tiger Financial Services Inc. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.
Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.
Tiger Financial Services Inc. est une entreprise fintech et de banque digitale qui fournit des paiements bancaires numériques alimentés par l'IA, des solutions conçues pour aider les petites entreprises en Asie du Sud-Est.
Issuer/Émetteur: Tiger Financial Services Inc.
Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires
Symbol(s)/Symbole(s): BANQ
NV Issuer/Émetteur non Émergent: No/Non
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 52 500 000
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés
pour émission: 14 421 230
CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 88676A 10 5
ISIN: CA 88676A 10 5 7
Boardlot/Quotité: 500
Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN
Listing Date/Date de l'inscription: Le 28 SEPT 2026
Other Exchanges/Autres marches: N/A
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 30 septembre/September
Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation
The Exchange is accepting Market Maker applications for BANQ. Please email: Trading@theCSE.com.
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
The common shares of Tiger Financial Services Inc. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.
Tiger Financial Services Inc. is a fintech and digital banking company that provides AI-powered digital banking payments, solutions designed to empower small businesses in SE Asia.
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Les actions ordinaires de Tiger Financial Services Inc. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.
Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.
Tiger Financial Services Inc. est une entreprise fintech et de banque digitale qui fournit des paiements bancaires numériques alimentés par l'IA, des solutions conçues pour aider les petites entreprises en Asie du Sud-Est.
Issuer/Émetteur: Tiger Financial Services Inc.
Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires
Symbol(s)/Symbole(s): BANQ
NV Issuer/Émetteur non Émergent: No/Non
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 52 500 000
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés
pour émission: 14 421 230
CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 88676A 10 5
ISIN: CA 88676A 10 5 7
Boardlot/Quotité: 500
Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN
Listing Date/Date de l'inscription: Le 28 SEPT 2026
Other Exchanges/Autres marches: N/A
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 30 septembre/September
Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation
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If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
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