GOLD: Verkaufsdruck im Markt?! - Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 40/2026

Der Goldpreis befindet sich aktuell vor der neuen Handelswoche in einer leichten Schwächephase mit seitwärts bis bärischer Tendenz. Nach der Verlustwoche KW 39 - fast 2,2% minus auf Wochensicht - notiert das Edelmetall bei 4.284,60 US-Dollar. Für ein bullisches Signal muss der Goldpreis die Widerstandszone zwischen 4.317 USD (SMA50) und 4.350 USD (SMA20) durchbrechen; andernfalls drohen erneute Rücksetzer auf 4.243 USD oder tiefer.

?? Goldpreis Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick)

Markterwartung/Wochenausblick: Die Gesamteinschätzung tendiert zu seitwärts/abwärts (55 - Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario vs. 45 - Bull-Szenario).

Ausgangslage: Gold schloss die Vorwoche bei 4.284,60 USD mit Verlusten und einer Handelsspanne unterhalb des Jahresdurchschnitts.

Kern-Widerstände: Die gleitenden Durchschnitte SMA50 (4.317,00 USD) und SMA20 (4.350,60 USD) bilden im Tageschart eine massive Hürde für Erholungsversuche.

Zentrale Unterstützungen: Verliert der Kurs den Halt bei 4.279,60 USD, rücken das Wochentief bei 4.243,10 USD sowie weitere Unterstützungen bei 4.183,00 USD in den Fokus.

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