Bei der Suche nach Hinweisen auf extraterrestrische Technologien produzieren irdische Strahlungsquellen permanent Stördaten. Eine neu entwickelte Filtermethode zeigt nun auf, wie sich echte astronomische Auffälligkeiten von menschlicher Technik trennen lassen. Ein Team von Astronom:innen der chinesischen Universität Beijing Normal University hat eine Analysemethode entwickelt, um große astronomische Datenmengen nach außerirdischen Signalen zu filtern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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