GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Wegen Vandalismus an Bahnkabeln in Gelsenkirchen kommt es auch im Fernverkehr zu Zugausfällen oder-umleitungen. Betroffen von der Störung seien etwa Verbindungen von Dortmund nach München, Hamburg nach Basel oder Norddeutschland nach Köln, teilt die Deutsche Bahn mit. Der gesamte Großraum Gelsenkirchen sei aktuell nicht befahrbar, heißt es auf dem Infoportal Zuginfo.nrw. Wie lange die Reparaturarbeiten andauern, sei nicht absehbar.

Die Polizei ermittelt nach Angaben eines Sprechers wegen mutmaßlichen Kabeldiebstahls entlang einer Bahnstrecke im Stadtteil Gelsenkirchen-Ückendorf, sagte ein Sprecher der Polizei. In der Folge seien Signale und Steuerungsanlagen ausgefallen. Die mutmaßlichen Kabeldiebe hätten die Kabel an den Gleisen an mehreren Stellen durchtrennt und herausgerissen. Dabei seien die Täter sehr grob vorgegangen. Die Polizei sei am frühen Morgen gegen 4.55 Uhr informiert worden./fld/DP/zb