Sicherlich erinnert sich der ein oder andere noch an die Covid-Hilfen: Geld, überwiesen vom Staat, koordiniert durch die Finanzämter sowie zahlreiche Soforthilfe- und Überbrückungsprogramme über Landesbehörden und Förderbanken, um während der verordneten Lockdowns mögliche Einkommenseinbußen zu kompensieren. Böse Zungen nennen so etwas Schweigegeld. Etwas abstrakter könnte man auch von einem Korruptionsversuch durch eine neufeudalistische Herrschaftselite D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tichys Einblick