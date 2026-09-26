Wochenrückblick - Freundlicher Wochenstart, mehr Gegenwind zur Wochenmitte

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Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammen-gefasst.



Die Woche war vor allem von den Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der Bank of Japan, den weiterhin hohen Ölpreisen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten geprägt. Die Federal Reserve erhöhte ihren Leitzins erstmals seit mehr als drei Jahren. Auch die Bank of Japan setzte ihre geldpolitische Straffung fort. An den Aktienmärkten sorgten zunächst steigende Ölpreise und höhere Renditen für Zurückhaltung. Im weiteren Wochenverlauf konnten sich die Aktienmärkte jedoch teilweise erholen.



Globaler Aktienmarkt - Aktienmärkte erholen sich zum Wochenschluss



Die Woche war vor allem von den Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der Bank of Japan, den weiterhin hohen Ölpreisen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten geprägt. Die Federal Reserve erhöhte ihren Leitzins erstmals seit mehr als drei Jahren. Auch die Bank of Japan setzte ihre geldpolitische Straffung fort. An den Aktienmärkten sorgten zunächst steigende Ölpreise und höhere Renditen für Zurückhaltung. Im weiteren Wochenverlauf konnten sich die Aktienmärkte jedoch teilweise erholen. Die Aktienmärkte

starteten freundlich in die Woche. Vor allem in den USA sorgten nachgebende

Ölpreise zunächst für Erleichterung. Zur Wochenmitte nahm der Gegenwind aber

wieder zu. Steigende Renditen am US-Anleihemarkt und anhaltende

Inflationssorgen belasteten insbesondere zinssensitive Segmente.



Der DAX zeigte sich im

Wochenverlauf vergleichsweise stabil und bewegte sich am Freitagmorgen zuletzt

im Bereich von rund 25.500 Punkten. Unterstützung kam dabei von verbesserten

Konjunkturdaten aus Deutschland, die trotz des insgesamt anspruchsvollen

Umfelds als stabilisierend wahrgenommen wurden. Der S&P 500 notierte am

Freitagmorgen bei rund 7.706 Punkten und der Nasdaq-100 bei rund 30.470

Punkten. Damit hielten sich die US-Indizes zwar auf hohem Niveau, gaben einen

Teil der Gewinne vom Wochenanfang jedoch wieder ab.





















Zentrale konjunkturelle Ereignisse



Die US-Notenbank erhöhte am Mittwoch erstmalig seit Juli 2023 den Leitzins, um 25 Basispunkte auf eine Zielspanne von 3,75 % bis 4,00 %.

Die Entscheidung wurde mit der weiterhin erhöhten Inflation und der robusten wirtschaftlichen Entwicklung in den USA begründet. Gleichzeitig verwies die Notenbank auf die Unsicherheit durch die geopolitische Lage und die gestiegenen Energiepreise. Die Zinserhöhung erhöhte zunächst den Druck auf Aktien und Anleihen. Im weiteren Wochenverlauf konnten sich die Märkte jedoch stabilisier10 yearen, da die Entscheidung weitgehend erwartet worden war.

Auch die Renditen am US-Anleihemarkt blieben erhöht. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg im Wochenverlauf zeitweise über die Marke von 5 %. Am Donnerstag fiel sie wieder leicht auf rund 4,9 %. Die hohen Renditen spiegeln sowohl die Inflationsrisiken als auch die Sorgen über die umfangreiche Neuverschuldung der USA wider.

Die am Donnerstag veröffentlichten US-Erzeugerpreise stiegen im August um 0,4 % gegenüber dem Vormonat. Im Jahresvergleich lagen die Preise für die Endnachfrage um 5,4 % höher. Die Daten bestätigten, dass der Preisdruck in der US-Wirtschaft weiterhin erhöht ist.

Am Freitag erhöhte außerdem die Bank of Japan ihren Leitzins von 1,00 % auf 1,25 %. Die Entscheidung fiel mit einer Mehrheit von sieben zu zwei Stimmen. Damit erreichte der japanische Leitzins den höchsten Stand seit rund 31 Jahren. Die Bank of Japan begründete den Schritt mit den anhaltenden Inflationsrisiken. Zudem könnte ein schwächerer Yen die importierte Inflation in Japan weiter verstärken.

Die Zinserhöhung der Bank of Japan sowie die geldpolitische Straffung der Federal Reserve zeigen, dass mehrere große Notenbanken derzeit auf den erneuten Preisdruck durch Energie, Löhne und eine robuste Nachfrage reagieren.







Bedeutende Unternehmensnachrichten



Im Halbleitersektor sorgten Berichte über mögliche Gespräche zwischen Intel und SK Hynix für Bewegung. Die Unternehmen sollen über eine mögliche Produktion von Speicherchips in den USA beraten haben. Dabei könnte SK Hynix einen Teil einer geplanten Intel-Fabrik in Ohio nutzen oder ein gemeinsames Unternehmen mit Intel und großen Cloud-Anbietern gründen. Die Intel-Aktie stieg nach Bekanntwerden der Meldung zeitweise um mehr als 5 %. SK Hynix stellte anschließend jedoch klar, dass bislang keine konkreten Vereinbarungen oder verbindlichen Pläne bestätigt worden seien. Daraufhin gab Intel einen Teil der Kursgewinne wieder ab.

Bei Infineon stand der Verkauf eines Geschäftsbereichs im Mittelpunkt. Der deutsche Chiphersteller vereinbarte den Verkauf seines Geschäfts mit NOR-Flash- und F-RAM-Speichern an den taiwanischen Konzern Winbond. Der Kaufpreis liegt bei rund 1,12 Mrd. US-Dollar. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2027 erwartet und steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.









Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von "Jörgs Chartschule".







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









Die US-Notenbank erhöhte am Mittwoch erstmalig seit Juli 2023 den Leitzins, um 25 Basispunkte auf eine Zielspanne von 3,75 % bis 4,00 %.Die Entscheidung wurde mit der weiterhin erhöhten Inflation und der robusten wirtschaftlichen Entwicklung in den USA begründet. Gleichzeitig verwies die Notenbank auf die Unsicherheit durch die geopolitische Lage und die gestiegenen Energiepreise. Die Zinserhöhung erhöhte zunächst den Druck auf Aktien und Anleihen. Im weiteren Wochenverlauf konnten sich die Märkte jedoch stabilisier10 yearen, da die Entscheidung weitgehend erwartet worden war.Auch die Renditen am US-Anleihemarkt blieben erhöht. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg im Wochenverlauf zeitweise über die Marke von 5 %. Am Donnerstag fiel sie wieder leicht auf rund 4,9 %. Die hohen Renditen spiegeln sowohl die Inflationsrisiken als auch die Sorgen über die umfangreiche Neuverschuldung der USA wider.Die am Donnerstag veröffentlichten US-Erzeugerpreise stiegen im August um 0,4 % gegenüber dem Vormonat. Im Jahresvergleich lagen die Preise für die Endnachfrage um 5,4 % höher. Die Daten bestätigten, dass der Preisdruck in der US-Wirtschaft weiterhin erhöht ist.Am Freitag erhöhte außerdem die Bank of Japan ihren Leitzins von 1,00 % auf 1,25 %. Die Entscheidung fiel mit einer Mehrheit von sieben zu zwei Stimmen. Damit erreichte der japanische Leitzins den höchsten Stand seit rund 31 Jahren. Die Bank of Japan begründete den Schritt mit den anhaltenden Inflationsrisiken. Zudem könnte ein schwächerer Yen die importierte Inflation in Japan weiter verstärken.Die Zinserhöhung der Bank of Japan sowie die geldpolitische Straffung der Federal Reserve zeigen, dass mehrere große Notenbanken derzeit auf den erneuten Preisdruck durch Energie, Löhne und eine robuste Nachfrage reagieren.Im Halbleitersektor sorgten Berichte über mögliche Gespräche zwischen Intel und SK Hynix für Bewegung. Die Unternehmen sollen über eine mögliche Produktion von Speicherchips in den USA beraten haben. Dabei könnte SK Hynix einen Teil einer geplanten Intel-Fabrik in Ohio nutzen oder ein gemeinsames Unternehmen mit Intel und großen Cloud-Anbietern gründen. Die Intel-Aktie stieg nach Bekanntwerden der Meldung zeitweise um mehr als 5 %. SK Hynix stellte anschließend jedoch klar, dass bislang keine konkreten Vereinbarungen oder verbindlichen Pläne bestätigt worden seien. Daraufhin gab Intel einen Teil der Kursgewinne wieder ab.Bei Infineon stand der Verkauf eines Geschäftsbereichs im Mittelpunkt. Der deutsche Chiphersteller vereinbarte den Verkauf seines Geschäfts mit NOR-Flash- und F-RAM-Speichern an den taiwanischen Konzern Winbond. Der Kaufpreis liegt bei rund 1,12 Mrd. US-Dollar. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2027 erwartet und steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von "Jörgs Chartschule".Quelle: HSBC





