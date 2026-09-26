Was ist hier los?: Öl fällt, Aktien steigen: Was Bitcoin und Gold jetzt verraten!

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Die Märkte senden widersprüchliche Signale. Zwei neue Videos zeigen, welche Marken bei Bitcoin, Gold und Aktien jetzt den Ausschlag geben könnten.

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Ölpreis gibt deutlich nach, Aktien bleiben stark - doch unter der Oberfläche zeigt der S&P 500 Schwäche. Gleichzeitig rückt Bitcoin an wichtige technische Marken heran. Damit aber noch nicht genug, gehen wer einem weiteren Rätsel auf die Spur:

Warum halten sich Gold und Bitcoin trotz steigender Renditen und angespannter Dieselmärkte so gut? Ist das der Beginn einer breiteren Erholung - oder täuscht die Stärke über neue Risiken hinweg?

Sehen Sie zuerst, welche Signale bei Öl, Aktien und Bitcoin jetzt zählen. Danach erfahren Sie, woran sich entscheidet, ob Gold und Bitcoin ihre relative Stärke behaupten können.

Video 1 - Öl fällt, Aktien steigen: Liefert Bitcoin das nächste Signal?





https://www.youtube.com/watch?v=qz6TlQLPduQ

Video 2 - Gold und Bitcoin trotzen dem Zins- und Öldruck





https://www.youtube.com/watch?v=7BxKnMWesDI

Welche Aktien und Rohstoffthemen sollen wir als Nächstes analysieren? Im kostenlosen Rohstoff Insider Telegram-Kanal können Sie Themen vorschlagen, über kommende Analysen abstimmen und Ihre Wunschaktien nennen.

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Die entscheidende Marke könnte näher sein, als es die ruhigen Schlagzeilen vermuten lassen.

Viele Grüße

Ihr Rohstoff Insider-Team

Disclaimer und Haftungsausschluss: Dieser Beitrag ist Werbung und Eigenwerbung für das Videoformat "Rohstoff Insider" und den Rohstoff Insider Telegram-Kanal. Die Inhalte dienen allgemeinen Informations- und Marketingzwecken. Sie sind weder individuelle Anlageberatung noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen. Kurse können erheblich schwanken; ein vollständiger Kapitalverlust ist möglich. Einschätzungen und Szenarien können sich ändern.

Enthaltene Werte: XC0009677XXX,XD0002745XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0002742XXX,BTC~USD,XC0009656XXX