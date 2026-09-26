Als TKMS im August die Ergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 / 2026 veröffentlichte, fiel die Reaktion am Markt sehr positiv aus. Die Marktakteure honorierten das bärenstarke Zahlenwerk. Die Aktie jagte daraufhin nach oben und pulverisierte sämtliche Widerstände. Das Ganze mündete im Bereich von 108,8 Euro und damit auf einem neuen 52-Wochen-Hoch.Der Höhenflug war jedoch nicht von langer Dauer. Gewinnmitnahmen setzten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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