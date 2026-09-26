Hotstocks KW 39 / 2026: Neue Rallye bei Chip-Aktien!

Dauerbrenner Halbleiter: Volatiltität bietet große Chancen für Trader!

Halbleiter-Aktien erleben eine bemerkenswerte Rallye - und das ist nicht die erste. Wer in den letzten zwei Jahrzehnten in Chipaktien investiert war, konnte beachtliche Renditen einfahren. Die heutige KI-getriebene Rallye reiht sich in eine lange Geschichte spektakulärer Kursgewinne ein.

Die Fundamentals sind überzeugend: Künstliche Intelligenz transformiert die Wirtschaft, und dafür braucht es enorme Mengen an Rechenleistung und Speicher. Dahinter steckt eine echte Nachfrage nach Innovation.

Historisch betrachtet lohnt sich Geduld in diesem Sektor. Selbst nach Crashes und Krisen erholten sich die HalbleiterAktien und erzielten Rekordgewinne. Der KI-Boom ist kein vorübergehender Trend - er wird Jahre andauern und die Nachfrage nach Halbleitern fundamentalen Veränderungen unterliegen.

Natürlich ist nicht alles rosig. Halbleiter-Aktien schwanken mit hoher Volatilität. Diese Schwankungen sind psychologisch anstrengend - aber sie sind auch die Kehrseite höherer Renditen. Die Branche unterliegt Zyklen, Bewertungen sind teilweise ambitioniert, und geopolitische Risiken existieren. Doch genau diese Volatilität hat in der Vergangenheit auch clevere Einstiege für langfristige Anleger geboten.

Die Branche wird in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich exponentiell wachsen - wer diese Entwicklung verpasst, könnte bedeutende Gewinne verlieren. Die Volatilität ist nicht das Problem, sondern der Preis für außergewöhnliche Chancen.

Micron Technology Inc. (MU) - ISIN US5951121038



Micron Technology ist einer der weltweit führenden Hersteller von Speicherprodukten, insbesondere DRAM und NAND-Flash-Speicher. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boise, Idaho und betreibt Produktionsstätten in den USA, Japan, Taiwan und weiteren Ländern. Micron beliefert Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Consumer-Elektronik, Automobil und Industrieelektronik. Das Unternehmen hat von der gestiegenen Nachfrage nach KI-Speicherlösungen profitiert und investiert kontinuierlich in modernere Fertigungstechnologien. Micron arbeitet an der Ausweitung seiner High-Bandwidth-Memory-Kapazitäten, um mit den Anforderungen von KI-Anwendungen Schritt zu halten. Das Wertpapier zeigt ein Halbjahresplus von 198 Prozent. Nach der jüngsten Seitwärtsbewegung könnte die Micron-Technology-Aktie neuen Schwung aufnehmen sobald die Widerstandslinie bei 1100 USD überwunden ist.

Intel Corporation (INTC) - ISIN US4581401001

Intel ist der Pionier und Marktführer im Bereich der Prozessoren für PCs und Server. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien und betreibt Fab-Anlagen (Fertigungsstätten) weltweit, unter anderem in den USA, Irland und Israel. Intels Portfolio umfasst Prozessoren (Core, Xeon), Grafikkarten (Arc) und andere Halbleiterprodukte.Intel hat unter Druck durch AMD- und andere Wettbewerber gestanden und hat seine Fertigungskapazitäten unter CEO Pat Gelsinger modernisiert. Das Unternehmen hat bedeutende Investitionen in neue Fab-Standorte angekündigt und arbeitet an technologischen Fortschritten, um seine Marktposition zu festigen. Mit einem Kursplus von knapp über 200 Prozent in den vergangenen sechs Monaten zählt die Intel-Aktie zu den Outperformern im Halbleitersektor.

Advanced Micro Devices Inc. (AMD) - ISIN US0311161XXX



AMD ist heute ein Hauptkonkurrent von Intel im Prozessormarkt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Santa Clara, Kalifornien und stellt über Partnerfabriken (Foundries) Prozessoren und GPUs her. AMDs Portfolio umfasst EPYC-Server-Prozessoren, Ryzen-Consumer-Prozessoren und RDNA-Grafikkarten für Gaming und Rechenzentren. AMD hat erhebliche Marktanteile von Intel gewonnen und wurde durch überlegene Chiparchitektur und effiziente Fertigung begünstigt. Das Unternehmen profitiert stark vom KI-Boom und investiert in die Entwicklung von speziellen KI-Beschleunigern und GPU-Technologien. Mit rund 208 Prozent plus im Halbjahreschart übertrifft AMD die beiden zuvor genannten Chipwerte.

SK Hynix Inc. (SKHY) - ISIN US8308141XXX



SK Hynix ist ein südkoreanisches Unternehmen, das 1983 gegründet wurde und weltweit zu den Top-3-Speicherherstellern gehört. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Icheon, Südkorea und betreibt Produktionsstätten in Südkorea, Singapur und China. SK Hynix spezialisiert sich auf DRAM, NAND-Flash und hat auch Aktivitäten im Bereich HBM (High-Bandwidth Memory).

SK Hynix hat von der starken Nachfrage nach KI-Speicherprodukten, insbesondere HBM-Chips für Nvidia GPUs, profitiert. Das Unternehmen investiert massiv in neue Fabstätten und die Produktion von High-End-Speicherlösungen, um die globale Speicherversorgung zu unterstützen.Die Aktie wired erst seit 10. Juli 2026 an der Nasdaq gehandelt, insofern ist der Chart noch nicht ganz so aussagekräftig. Das Kursplus liegt bei vergleichsweise niedrigen 14 Prozent. Die Dynamik der letzten Wochen ist aber vielversprechend.

Tagescharts vom 25.09.2026, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 26.09.2026

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