Der Zugang zum traditionellen Bankensystem ist für Krypto-Unternehmen mit Hürden verbunden. Wenn etablierte Akteure auf verschleierte Umwege über Strohfirmen zurückgreifen müssen, ruft das unweigerlich die Ermittlungsbehörden auf den Plan. Das US-Justizministerium hat Finanzmittel in Millionenhöhe von Bankkonten eines Zahlungsdienstleisters beschlagnahmt, was die rechtlichen Grenzen im Kryptomarkt erneut dokumentiert. Das betroffene Unternehmen namens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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