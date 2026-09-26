Das KI-Unternehmen verwendet auch Bilder von Nutzer:innen seines Chatbots für das Training neuer KI-Modelle. Normalerweise werden diese anonymisiert. Bei einigen könnte der Prozess aber schiefgelaufen sein. Während OpenAI eigenen Angaben zufolge den versehentlichen Angriff auf die Open-Source-Plattform Hugging Face noch immer untersucht, kommen schon die nächsten Sicherheitsvorfälle ans Licht. So stellte sich erst kürzlich heraus, dass ein autonomer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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