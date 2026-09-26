Der Umsatz im Bereich Personal-Outsourcing stieg um 62,4 % auf 15,6 Millionen US-Dollar; der Umsatz im Bereich Integriertes Facility Management stieg um 11,1 % auf 16,1 Millionen US-Dollar

Der Nettoverlust verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 13,8 %

Das Betriebskapital verbesserte sich von einem Defizit von 1,7 Millionen US-Dollar zum Jahresende 2025 auf 11,9 Millionen US-Dollar; die Gesamtverbindlichkeiten wurden um 39 % reduziert

SINGAPUR, Sept. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ("YYForce" oder das "Unternehmen", ehemals YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)), ein Anbieter von KI-gestützten Plattformen für das Personalmanagement und integriertes Facility-Management (IFM), der in ganz Asien und darüber hinaus tätig ist, gab heute seine ungeprüften Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende Halbjahr bekannt.

YYForce meldete für das erste Halbjahr 2026 einen Umsatz von rund 32,7 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 26,8 % gegenüber den 25,8 Millionen US-Dollar im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2025 entspricht. Das Unternehmen betrachtet den kontinuierlichen Ausbau seiner Belegschaft und seiner IFM-Geschäftsbereiche als operative Grundlage für seine "YYForce 2030 Vision" - eine langfristige Strategie zum Aufbau eines integrierten Arbeitsökosystems, das menschliche Arbeitskräfte, künstliche Intelligenz ("KI"), humanoide Roboter und spezialisierte Servicerobotik miteinander verbindet.

Highlights des ersten Halbjahres 2026

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 26,8 % von 25,75 Millionen US-Dollar auf 32,66 Millionen US-Dollar.

Der Umsatz im Bereich Personal-Outsourcing stieg im Vergleich zum Vorjahr um 62,4 % auf 15,55 Millionen US-Dollar.

Der Umsatz von IFM stieg im Vergleich zum Vorjahr um 11,1 % auf 16,06 Millionen US-Dollar.

Der Bruttogewinn belief sich auf 3,30 Millionen US-Dollar und die Bruttogewinnmarge auf 10,1 %, verglichen mit 4,27 Millionen US-Dollar bzw. 16,6 % im Vorjahreszeitraum; der Rückgang ist in erster Linie auf höhere Personalkosten zurückzuführen.

Der Betriebsverlust verringerte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 32,2 % von 7,68 Millionen US-Dollar auf 5,21 Millionen US-Dollar. Dies ist in erster Linie auf das Fehlen einer Wertminderung auf immaterielle Vermögenswerte in Höhe von 4,06 Millionen US-Dollar zurückzuführen, die in der Vorjahresperiode verbucht worden war.

Der Betriebsverlust in Prozent des Umsatzes verbesserte sich von 29,8 % im Vorjahreszeitraum auf 15,9 %.

Der Nettoverlust verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 13,8 % von 8,20 Millionen US-Dollar auf 7,06 Millionen US-Dollar.

Der Betriebsverlust nach Nicht-IFRS-Standards belief sich auf rund 2,74 Millionen US-Dollar, und der Verlust nach Nicht-IFRS-Standards betrug rund 3,29 Millionen US-Dollar.

Der Kassenbestand belief sich zum 30. Juni 2026 auf rund 3,08 Millionen US-Dollar.

Das Eigenkapital stieg von 13,61 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2025 auf rund 25,36 Millionen US-Dollar an, was in erster Linie auf Erlöse in Höhe von 18,55 Millionen US-Dollar aus der "At-the-Market"-Aktienemission des Unternehmens zurückzuführen ist.

Die Gesamtverbindlichkeiten sanken von 20,73 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2025 auf rund 12,66 Millionen US-Dollar, was in erster Linie auf die Begleichung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen Verbindlichkeiten und den Abbau der Verbindlichkeiten aus Optionsscheinen zurückzuführen ist.





Betriebliche Höhepunkte des ersten Halbjahres 2026:

Für das Halbjahr zum

30. Juni 2026

2025

Personalvermittlungsdienste YY Circle App-Downloads (kumulativ) 998.575 586.389 Monatlich aktive Nutzer der YY Circle App 35.743 30.103 Erfüllungsquote bei Aufträgen 92 % 93 % Anzahl der Arbeitgeber 212 203 IFM-Dienstleistungen Anzahl der Kunden 218 190 Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde 73.682 76.095



Kommentar des Managements

Mike Fu, CEO von YYForce, erklärte: "Wir haben im ersten Halbjahr 2026 ein Umsatzwachstum von 26,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum erzielt, das vor allem auf einen Anstieg der Umsätze im Bereich Personal-Outsourcing um 62,4 % sowie auf die weitere Ausweitung unserer IFM-Aktivitäten zurückzuführen ist. Über den Ausbau unserer bestehenden Dienstleistungsgeschäfte hinaus legen wir den Grundstein für die Schaffung eines Arbeitsumfelds der Zukunft, in dem Menschen, künstliche Intelligenz, intelligente Einrichtungen, Automatisierung und Robotik zunehmend zusammenarbeiten können. Wir führen derzeit Pilotprojekte mit Servicerobotern durch und planen die Einführung unserer ersten agentenbasierten KI-Workflows sowie die Eröffnung eines Labors für KI-Trainingsdaten - erste Schritte hin zu Betriebsabläufen, bei denen jede Aufgabe von der Person oder der Technologie ausgeführt wird, die dafür am besten geeignet ist. Gleichzeitig bieten uns unsere wachsende Belegschaft und IFM-Aktivitäten die Kundenbeziehungen, die personelle Infrastruktur, die Einrichtungen und die realen Betriebsumgebungen, die wir benötigen, um diese Technologien zu validieren und auf den Markt zu bringen. Auf dem Weg ins Jahr 2030 erwarten wir, dass sich YYForce von einem arbeitsintensiven Dienstleister zu einem integrierten, zukunftsfähigen Personaldienstleister weiterentwickelt, der den Schwerpunkt auf Margenverbesserung, betriebliche Effizienz und eine disziplinierte Kapitalallokation legt, um Wert für unsere Stakeholder zu schaffen."

Jason Phua, CFO von YYForce, fügte hinzu: "Das Umsatzwachstum in diesem Zeitraum ging mit einem Druck auf die Margen einher. Die Stundenlöhne für Gelegenheitsarbeiter stiegen schneller als unsere Abrechnungssätze. Infolgedessen verringerte sich unsere Bruttogewinnmarge von 16,6 % auf 10,1 %. Wir gehen dieses Problem direkt an: Wir passen die Preise bei Vertragsverlängerungen an, verhandeln Aufträge neu oder beenden solche, die ihre Kosten nicht mehr decken, straffen die Terminplanung, um nicht in Rechnung gestellte Stunden zu reduzieren, und prüfen technologiegestützte, digitale und Automatisierungslösungen zur Steigerung der Produktivität. Zudem haben wir unsere Kapitalstruktur und unsere Betriebskapitalposition verbessert: Zum Halbjahresende belief sich das Betriebskapital auf 11,9 Millionen US-Dollar - im Vergleich zu einem Defizit zum Jahresende 2025 - und wir konnten die Gesamtverbindlichkeiten um 39 % senken. Die Wiederherstellung der Bruttogewinnmarge ist unsere Priorität für das zweite Halbjahr 2026, und wir werden über unsere Fortschritte im Rahmen unserer Jahresergebnisse berichten."

Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026

Der Gesamtumsatz belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 32,7 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 26,8 % gegenüber den 25,8 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2025 entspricht.

Die Umsatzerlöse aus dem Personal-Outsourcing stiegen um 62,4 % auf 15,55 Millionen US-Dollar, verglichen mit 9,58 Millionen US-Dollar im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2025. Der Anstieg war in erster Linie auf eine stärkere Kundennachfrage in Singapur und Malaysia sowie auf die Beiträge unserer Tochtergesellschaften in Hongkong und Thailand zurückzuführen.





stiegen um 62,4 % auf 15,55 Millionen US-Dollar, verglichen mit 9,58 Millionen US-Dollar im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2025. Der Anstieg war in erster Linie auf eine stärkere Kundennachfrage in Singapur und Malaysia sowie auf die Beiträge unserer Tochtergesellschaften in Hongkong und Thailand zurückzuführen. Der Umsatz aus dem IFM-Geschäft stieg um 11,1 % auf 16,06 Millionen US-Dollar, verglichen mit 14,46 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2025. Das Wachstum wurde durch den Abschluss neuer Aufträge, die Verlängerung bestehender Projekte sowie die Beiträge der im Jahr 2025 erworbenen Tochtergesellschaften, darunter Property Facility Services Pte. Ltd. und Uniforce Security Services Pte. Ltd.

, über den gesamten Berichtszeitraum hinweg gestützt.

Der Bruttogewinn belief sich auf rund 3,30 Millionen US-Dollar, verglichen mit 4,27 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2025. Die Bruttogewinnmarge lag bei etwa 10,1 %, verglichen mit 16,6 % im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang war in erster Linie auf höhere Personalkosten in den Geschäftsbereichen IFM und Personal-Outsourcing des Unternehmens zurückzuführen, darunter auch höhere Stundenlöhne für Aushilfskräfte.

Der Betriebsverlust sank um 32,2 % auf rund 5,21 Millionen US-Dollar, verglichen mit 7,68 Millionen US-Dollar im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2025, was in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass der im ersten Halbjahr 2025 verbuchte Wertminderungsaufwand in Höhe von 4,06 Millionen US-Dollar auf immaterielle Vermögenswerte nicht mehr anfiel. Der Betriebsverlust in Prozent des Umsatzes verbesserte sich auf rund 15,9 %, verglichen mit 29,8 % im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2025.

Der Nettoverlust ging um 13,8 % auf rund 7,06 Millionen US-Dollar zurück, verglichen mit 8,20 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der unverwässerte und verwässerte Verlust je Stammaktie belief sich auf 13,62 US-Dollar, verglichen mit 311,00 US-Dollar im ersten Halbjahr 2025. Alle Aktien- und Pro-Aktie-Beträge pro Aktie wurden rückwirkend angepasst, um den am 23. März 2026 bzw. am 23. Juni 2026 durchgeführten Aktienzusammenlegungen im Verhältnis 50:1 bzw. 30:1 Rechnung zu tragen. In den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2026 waren zudem ein Nettoverlust in Höhe von 2,62 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Wandelanleihen sowie ein Nettogewinn in Höhe von 1,73 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Optionsscheinschulden enthalten.

Der Netto-Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf rund 10,99 Millionen US-Dollar, verglichen mit 0,63 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum; dies ist in erster Linie auf den operativen Verlust sowie die Begleichung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten zurückzuführen.

In der ersten Hälfte des Jahres 2026 belief sich der Netto-Zufluss aus der Finanzierungstätigkeit auf rund 16,29 Millionen US-Dollar. Zu den Finanzmittelzuflüssen zählten rund 18,55 Millionen US-Dollar aus der Ausgabe von Stammaktien der Klasse A im Rahmen der "At-The-Market"-Aktienemission des Unternehmens sowie Erlöse aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten.

YYForce beabsichtigt, bei der Kapitalallokation einen disziplinierten Ansatz beizubehalten, um den Bedarf an Betriebskapital, das laufende Geschäft und Investitionen zur Förderung des künftigen Wachstums in Einklang zu bringen.

YYForce 2030 - Zukunftsvision und Strategie zur Kapitalallokation

Am 22. September 2026 stellte YYForce seine "Vision 2030" vor, einen langfristigen Fahrplan für den Aufbau eines Modells für zukunftsorientierte Personallösungen, das die Fähigkeiten menschlicher Arbeitskräfte, KI-gestütztes Personalmanagement, intelligente Technologien für das Facility-Management sowie Automatisierung und Robotik miteinander verbindet. Der Plan baut auf den bestehenden Geschäftsbereichen des Unternehmens auf: den Anwendungen "YY Circle" und "Yolara AI" für On-Demand-Personalbeschaffung und Personallösungen, humanoiden und spezialisierten Servicerobotern, die im Rahmen von Leasing- und "Robotics-as-a-Service" ("RaaS")-Modellen angeboten werden, sowie intelligenten Facility-Management-Lösungen über die Plattform "24iFM", IoT-Geräte, Sensoren, intelligente Kameras und Automatisierungstechnologien. Yolara AI soll die Einsatzplanung, die Integration von Arbeitsabläufen, die Koordination zwischen Mensch und Team sowie die laufende operative Unterstützung für alle diese Lösungen unterstützen. Diese Initiativen in den Bereichen KI, Automatisierung und Robotik trugen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 nicht wesentlich zum Umsatz bei.

Die oberste Priorität von YYForce bei der Kapitalverwendung ist die Aufrechterhaltung ausreichender Liquidität für den laufenden Betrieb, den Betriebskapitalbedarf und die vertraglichen Verpflichtungen. Vorbehaltlich dieser Anforderungen kann das Unternehmen Investitionen in den Bereichen Personal- und Smart-Facility-Management-Technologie, Softwareentwicklung, Betriebsautomatisierung, kommerzielle Robotik, Dateninfrastruktur, geografische Expansion, strategische Partnerschaften und Akquisitionen prüfen. Das Unternehmen beabsichtigt, durch Partnerschaften, Leasingvereinbarungen und Pilotprogramme mit Kunden die anfänglichen Kapitalverpflichtungen zu begrenzen, und wird jede Investition auf der Grundlage der Kundennachfrage, der technologischen Reife und der erwarteten Renditen bewerten.

Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Angesichts des Drucks auf die Arbeitskosten im ersten Halbjahr 2026 zieht das Unternehmen den am 12. März 2026 veröffentlichten Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 zurück. Das Unternehmen geht davon aus, dass es im Rahmen der Bekanntgabe der Jahresergebnisse für das Jahr 2026 einen aktualisierten Ausblick vorlegen wird. Anleger sollten sich nicht mehr darauf verlassen, dass die zuvor veröffentlichten Prognosen die aktuellen Erwartungen des Unternehmens widerspiegeln.

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein Anbieter einer KI-gestützten Plattform für das Personalmanagement sowie von IFM-Lösungen mit Hauptsitz in Singapur, der in ganz Asien und darüber hinaus tätig ist. Die intelligente Plattform für Personallösungen des Unternehmens, YY Circle, unterstützt Kunden aus den Bereichen Gastgewerbe, Gastronomie, Einzelhandel und anderen Dienstleistungsbranchen dabei, den Personaleinsatz zu prognostizieren, zu planen und zu optimieren. Im IFM-Geschäft von YYForce unterstützen die Softwareplattform "24iFM" sowie das umfassende Portfolio an IFM-Tochtergesellschaften Kunden aus den Bereichen Gastgewerbe, Verkehr, Bankwesen, Einzelhandel und gemischt genutzte Einrichtungen.

Angesichts des Wachstums beider Geschäftsbereiche integriert das Unternehmen systematisch KI- und Automatisierungsfunktionen - wobei der Schwerpunkt von der intelligenten Entscheidungsunterstützung hin zu einem zunehmend autonomen Personalmanagement verlagert wird -, um die Servicequalität zu verbessern, die Einsatzkosten zu senken und eine langfristige Margensteigerung zu erzielen. YYForce ist am Nasdaq Capital Market notiert und hat sich der Innovation im Infrastrukturbereich, messbaren Kundenergebnissen sowie der langfristigen Wertschöpfung verschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zur "2030 Future Workforce Vision" von YYForce; zur künftigen operativen und finanziellen Entwicklung; zur Margenverbesserung; zur betrieblichen Effizienz; zur Cash-Generierung; zur Technologieentwicklung; zur künstlichen Intelligenz; zu digitalen Plattformen; zum intelligenten Facility-Management; zur Automatisierung und Robotik; zu potenziellen Anwendungsbereichen für humanoide Roboter; zur geografischen Expansion; zu Akquisitionen; zu strategischen Partnerschaften; zur Kapitalallokation; zu Möglichkeiten für wiederkehrende Umsätze sowie zur künftigen Vermarktung neuer Produkte und Dienstleistungen.Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse, die es aus den ihm derzeit vorliegenden Informationen ableitet. Zukunftsgerichtete Aussagen erkennen Sie daran, dass sie nicht historischer Natur sind, insbesondere an der Verwendung von Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "vorhersagt", "potenziell" oder "hofft" sowie deren Verneinungen oder ähnliche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens; die zukünftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des Unternehmens, einschließlich der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen, erwarteter Veränderungen bei den Umsätzen, Kosten und Aufwendungen des Unternehmens, des prognostizierten Kundenwachstums sowie der Nachfrage nach und der Marktakzeptanz der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens; sowie Branchen-, Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen, einschließlich des Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und Vorschriften, die die Branche des Unternehmens betreffen, sowie weitere Faktoren, die die Finanzlage, die Liquidität und die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können. Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung.

Nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen

Das Unternehmen verwendet Nicht-IFRS-Kennzahlen wie den Nicht-IFRS-Nettoverlust bzw. -gewinn zur Bewertung seiner operativen Ergebnisse sowie zur Unterstützung seiner finanziellen und operativen Entscheidungsfindung. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen dazu beitragen, grundlegende Trends in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu erkennen, die andernfalls durch die Auswirkungen bestimmter Aufwendungen verzerrt werden könnten, die das Unternehmen in seinen Periodenergebnissen ausweist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen nützliche Informationen über seine Ertragslage liefern, das Gesamtverständnis seiner bisherigen Entwicklung und seiner Zukunftsaussichten verbessern und einen besseren Einblick in die Schlüsselkennzahlen ermöglichen, die von der Unternehmensleitung bei finanziellen und operativen Entscheidungen herangezogen werden. Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen weisen als Analyseinstrumente Einschränkungen auf und sollten nicht isoliert betrachtet oder als Alternative zu IFRS-Finanzkennzahlen oder anderen Leistungskennzahlen oder als Indikator für die operative Leistung des Unternehmens ausgelegt werden.

Die Nicht-IFRS-Kennzahlen des Unternehmens schließen Beratungshonorare, Aufwendungen im Zusammenhang mit Wandelanleihen, einmalige bilanzielle Anpassungen sowie Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Wandelanleihen und Optionsscheinschulden aus. Die vollständige Abstimmung ist nachstehend aufgeführt. Anlegern wird empfohlen, die Überleitungsrechnung zusammen mit dem IFRS-Jahresabschluss des Unternehmens zu prüfen und sich nicht auf eine einzelne Finanzkennzahl zu verlassen. Die hier dargestellten Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen sind möglicherweise nicht mit gleichnamigen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Andere Unternehmen berechnen möglicherweise Kennzahlen mit ähnlichen Bezeichnungen auf unterschiedliche Weise, was deren Aussagekraft als Vergleichsgrößen zu den Daten des Unternehmens einschränkt. Das Unternehmen empfiehlt Anlegern und anderen Interessierten, die Finanzdaten in ihrer Gesamtheit zu prüfen und sich nicht auf eine einzelne Finanzkennzahl zu stützen.

Weitere Informationen zu den nicht-IFRS-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens finden Sie im Abschnitt "Ungeprüfte Überleitung von IFRS- und nicht-IFRS-konformen Finanzkennzahlen".

Anlegerkontakt

Jason Zhi Yong Phua, Chief Financial Officer

YYForce Inc.

enquiries@yyforce.ai

Unaudited Reconciliation of IFRS and Non-IFRS Financial Measures

US$ Six months ended

June 30, 2026

(Unaudited) Six months ended

June 30, 2026

(Unaudited)

Non-IFRS reconciliation Revenue 32,659,236 32,659,236 Cost of revenue (29,359,389 ) (29,008,975 ) Gross profit 3,299,847 3,650,261 Other income 703,883 703,883 Selling and marketing expenses (1,152,522 ) (652,522 ) General and administrative expenses (7,902,969 ) (6,286,830 ) Other expenses (111,423 ) (111,423 ) Change in fair value of investment properties (44,079 ) (44,079 ) Operating loss (5,207,263 ) (2,740,710 ) Finance cost (865,273 ) (452,773 ) Net loss on convertible notes designated at FVTPL (2,617,807 ) - Net gain on warrant liabilities 1,726,802 - Loss before tax (6,963,541 ) (3,193,483 ) Income tax expenses (99,272 ) (99,272 ) Loss for the period (7,062,813 ) (3,292,755 ) Foreign currency translation differences - foreign operations (817,032 ) (817,032 ) Change in fair value of convertible notes designated at FVTPL due to own credit risk 1,726 1,726 Total comprehensive loss for the period (7,878,119 ) (4,108,061 ) Loss attributable to: Non-controlling interests 108,080 108,080 Equity owners of the Company (7,170,893 ) (3,400,835 )



Reconciliation of Non-IFRS to IFRS Loss Attributable to Equity Owners

Loss attributable to equity owners of the Company - non-IFRS (3,400,835 ) Consultancy fees (1,297,331 ) Convertible notes related expenses (1,052,500 ) Net loss on convertible notes designated at FVTPL (2,617,807 ) Net gain on warrant liabilities 1,726,802 One-time accounting adjustments (529,222 ) Loss attributable to equity owners of the Company - IFRS (7,170,893 )





YYFORCE INC. AND ITS SUBSIDIARIES

UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Note June 30,

2026

(Unaudited) December 31,

2025 $ $ Assets Current assets: Cash 3,082,570 1,511,760 Trade receivables, net 4 11,063,513 12,138,342 Prepayment and other current assets 5 4,373,945 1,251,794 Amount due from related parties 18 4,054,010 501,637 Total current assets 22,574,038 15,403,533 Non-current assets: Right-of-use assets 6 1,254,966 1,463,494 Intangible assets, net 8 5,017,595 5,174,257 Investment properties 9 2,381,942 2,445,292 Net investment in lease 10 - 2,970,685 Property and equipment, net 7 579,025 527,092 Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL") 100,000 - Prepayment and other non-current assets 5 179,151 422,849 Goodwill 8 5,808,574 5,808,574 Deferred tax assets 125,825 125,825 Total non-current assets 15,447,078 18,938,068 Total assets 38,021,116 34,341,601 Current liabilities: Trade and other payables 11 4,572,651 10,837,525 Contract liabilities 572,280 - Amount due to related parties 18 189,696 503,007 Lease liabilities, current 13 411,619 429,634 Convertible notes designated at FVTPL 12 14,379 - Loans and borrowings, current 13 4,937,830 5,375,362 Total current liabilities 10,698,455 17,145,528 Non-current liabilities: Loans and borrowings, non-current 13 367,687 627,526 Warrants liabilities 12 17,733 1,213,340 Deferred tax liabilities 17 645,722 645,722 Lease liabilities, non-current 13 928,611 1,099,767 Total non-current liabilities 1,959,753 3,586,355 Total liabilities 12,658,208 20,731,883 Equity Share Capital* 14 43,966,842 24,825,837 Reserves 14 10,862,760 11,182,357 Accumulated deficit (32,882,003 ) (25,711,110 ) Equity attributable to owners of the Company 21,947,599 10,297,084 Non-controlling interests 3,415,309 3,312,634 Total equity 25,362,908 13,609,718 Total liabilities and equity 38,021,116 34,341,601

* Die Angaben zu den Aktien und pro Aktie werden rückwirkend dargestellt, um der Umstrukturierung Rechnung zu tragen.





YYFORCE INC. AND ITS SUBSIDIARIES

UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME

For the six months ended

June 30, Note 2026

(Unaudited) 2025

(Unaudited) $ $ Revenue 16 32,659,236 25,754,473 Cost of revenue 16 (29,359,389 ) (21,486,338 ) Gross profit 3,299,847 4,268,135 Other income 16 703,883 814,457 Selling and marketing expenses 16 (1,152,522 ) (1,562,277 ) General and administrative expenses 16 (7,902,969 ) (7,107,000 ) Impairment loss on intangible asset 16 - (4,063,000 ) Other expenses 16 (111,423 ) (31,918 ) Change in fair value of investment properties 16 (44,079 ) - Operating loss (5,207,263 ) (7,681,603 ) Finance cost 16 (865,273 ) (367,270 ) Net loss on convertible notes designated at FVTPL 12 (2,617,807 ) - Net gain on warrant liabilities 12 1,726,802 (24,075 ) Loss before tax (6,963,541 ) (8,072,948 ) Income tax expenses 17 (99,272 ) (123,038 ) Loss for the period (7,062,813 ) (8,195,986 ) Other comprehensive (loss) income Foreign currency translation differences - foreign operations (817,032 ) 290,378 Change in fair value of convertible notes designated at FVTPL due to own credit risk 1,726 - Total comprehensive loss for the period (7,878,119 ) (7,905,608 ) Loss attributable to: Equity owners of the Company (7,170,893 ) (8,246,755 ) Non-controlling interests 108,080 50,769 Loss for the period (7,062,813 ) (8,195,986 ) Total comprehensive loss attributable to: Equity owners of the Company (7,980,794 ) (7,963,848 ) Non-controlling interests 102,675 58,240 Total comprehensive loss for the period (7,878,119 ) (7,905,608 ) Basic loss per share* 15 (13.62 ) (311.00 ) Diluted loss per share* 15 (13.62 ) (311.00 ) Weighted average number of shares Basic 526,603 26,517 Diluted 526,603 26,517